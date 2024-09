FIFA zverejnila dejiská budúcoročných MS klubov, začne sa nová éra klubového futbalu

Kritika zo strany FIFPRO

29.9.2024 (SITA.sk) - Budúcoročné finále MS klubov sa bude hrať 13. júla na štadióne MetLife v East Rutherforde v štáte New Jersey. Presne na rovnakom mieste by sa mal odohrať o rok neskôr aj finálový súboj MS 2026.Zo soboty na nedeľu o tom informovala Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) a tiež spresnila, že dejiskom MS klubov v novom formáte s 32 účastníkmi, bude aj jedenásť ďalších futbalových štadiónov v Spojených štátoch amerických.Okrem New Jersey, ležiaceho len pár kilometrov od centra New Yorku, sa najlepšie kluby na svete predstavia aj v Atlante, Cincinnati, Miami, Nashville, Charlotte, Orlande, Los Angeles, Philadelphii, Seattli a Washingtone.Medzinárodná hráčska únia (FIFPRO) ešte v decembri kritizovala FIFA za naplánovanie podujatia, ktoré hráčom výrazne predĺži sezónu 2024/2025 a skráti čas určený na odpočinok medzi sezónami.Uviedla, že rozhodnutie FIFA „preukazuje nedostatok ohľadu na duševné a fyzické zdravie zúčastnených hráčov, ako aj ignorovanie ich osobného a rodinného života“.Zaujímavé je, že FIFA sa zatiaľ so žiadnym subjektom nedohodla na televíznom vysielaní MS klubov. Oznámenie dejísk bolo odvysielané iba na oficiálnom youtubovom účte FIFA. Už istú účasť na budúcoročnom klubovom šampionáte má 12 európskych klubov, 6 tímov z Južnej Ameriky, 5 mužstiev zo Severnej a Strednej Ameriky, 4 africké tímy, 4 kluby z Ázie a 1 z Oceánie.„V roku 2025 sa začne nová éra klubového futbalu, keď FIFA usporiada najväčšiu, najinkluzívnejšiu a najspravodlivejšiu globálnu klubovú súťaž práve tu v Spojených štátoch,“ povedal prezident FIFA Gianni Infantino