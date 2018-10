Fiľakovo plánuje zrevitalizovať časť areálu bývalého Kovosmaltu

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Fiľakovo 14. októbra (TASR) – Revitalizácia nevyužívanej časti areálu bývalého podniku Kovosmalt je jedným z aktuálnych plánov samosprávy mesta Fiľakovo v okrese Lučenec na obdobie nasledujúcich rokov. Podľa primátora Attilu Agócsa má samospráva v tejto súvislosti rozbehnutý veľký cezhraničný projekt v rámci programu Interreg, ktorý už prešiel cez prvé kolo.konkretizoval Agócs s tým, že z nájmu za nové haly by chceli postupne obnovovať aj ďalšie časti schátraného areálu.Vo Fiľakove na Šávoľskej ceste sa už v súčasnosti nachádza najväčšia priemyselná zóna v regióne, v ktorej pracuje okolo 2000 ľudí. Samospráva sa v tejto súvislosti snaží o výstavbu obchvatu mesta na ceste II/571, ktorý by centrum odbremenil od kamiónovej dopravy smerujúcej do priemyselnej zóny.