Filaret: Na čele pravoslávnej cirkvi bude arcibiskup-metropolita

Kyjev/Bukurešť 26. októbra (TASR) - Rodiaca sa autokefálna cirkev na Ukrajine sa bude oficiálne volať Ukrajinská pravoslávna cirkev.Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy to v piatok vyhlásil predstaviteľ jej kyjevského patriarchátu Filaret s tým, že do ukrajinského parlamentu už bol predložený príslušný návrh zákona.Ruská pravoslávna cirkev sa k tejto informácií zatiaľ nevyjadrila, dodalo Echo Moskvy.Filaret ďalej informoval, že ak ukrajinská pravoslávna cirkev získa autokefálny štatút, na jej čele bude arcibiskup-metropolita, nie patriarcha. Tak si to podľa jeho slov želá konštantínopolský patriarcha Bartolomej, označovaný v rámci pravoslávia zaV rozhovore pre Ukrajinský rozhlas Filaret uviedol, že celý titul hlavy ukrajinskej cirkvi by potom mal oficiálne znieťNa bežné použitie bude určený titulVysvetlil tiež, že o hlave ukrajinskej pravoslávnej cirkvi sa rozhodne hlasovaním. O tom, či pôjde o verejné alebo tajné hlasovanie rozhodnú účastníci zjednocujúcej synody zástupcov všetkých troch cirkví na Ukrajine, kde od jej osamostatnenia od Sovietskeho zväzu pôsobia až tri.Jedna z týchto cirkví je verná Moskovskému patriarchátu a vedie ju patriarcha Onufrij. Druhá, vedená od roku 1992 patriarchom Filaretom, Moskvu odmieta akceptovať. Tretia, ktorá je z nich najmenšia, patrí pod ukrajinskú pravoslávnu cirkev pôsobiacu v USA.Dátum synody, na ktorej by malo dôjsť k zjednoteniu pravoslávnej cirkvi na Ukrajine, určí konštantínopolský patriarcha Bartolomej.Práve rozhodnutím ekumenického patriarchu Bartolomeja z 11. októbra tohto roku, ktoré zverejnili počas všepravoslávneho snemu v Istanbule, bola zrušená 300-ročná podriadenosť kyjevských prelátov voči Moskve a bola tiež sňatá kliatba uvalená moskovským patriarchátom na ukrajinskú cirkev a jej predstaviteľov.Okrem toho konštantínopolský patriarchát fakticky obnovil svoje práva na Ukrajinu, keď zrušil právo moskovského patriarchátu vymenúvať kyjevského metropolitu platné od roku 1686. Kyjevského metropolitu bude voliť spomínaný zbor biskupov.Ruská pravoslávna cirkev, podobne ako aj rad ďalších miestnych pravoslávnych cirkví, vnímajú toto rozhodnutia konštantínopolského patriarchátu ako nepriateľský a protiprávny krok, ktorý podľa nich môže viesť k rozkolu vnútri pravoslávia. Ruská pravoslávna cirkev už medzičasom prerušila vzťahy a konštantínopolským patriarchátom.Najnovšie sa k vývoju v pravosláví vyjadrila pravoslávna cirkev v Rumunsku, ktorá apelovala na jednotu pravoslávnych cirkví. Vo svojom vyhlásení zverejnenom v piatok vyzvala patriarcháty v Moskve a Konštantínopoli, aby podporovali, ktorá cirkvám poskytne slobodu pri pastorácii i v administratívnej oblasti.