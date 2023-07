Filip Mešár verí, že je pripravený vkročiť do mužského zámorského hokeja, ďalšou zastávkou je Laval Rocket v AHL

Na Slafkovského mal veľa otázok

Štatistiky neboli na prvom mieste

25.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Filip Mešár má za sebou podľa jeho slov užitočný druhý rozvojový kemp klubu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL, ktorý si ho vybral na vlaňajšom drafte nováčikov z 26. miesta.Devätnásťročný krídelník odohral prvý ročník v Severnej Amerike v tíme Kitchener Rangers z kanadskej juniorskej OHL. Verí, že je pripravený urobiť krok vpred a pôsobiť medzi mužmi.Rodák zo Spišskej Belej nazbieral v minulej sezóne 51 bodov v 52 dueloch základnej časti a štyri body v deviatich zápasoch play-off. Nepodával však vyrovnané výkony počas celého ročníka."Nedarilo sa mi skórovať a bodovať. Neviem, prečo to tak bolo, ale taký je hokej. Niekedy sa vám darí a inokedy nie. Zažívali sme vzostupy aj pády. Bola to pre mňa skvelá nová skúsenosť. Teraz som už pripravený na všetko. Pokúsim sa čo najlepšie pripraviť na novú sezónu," uviedol Mešár v rozhovore pre oficiálny web NHL.Kým si Mešár zvykal na zámorský hokej medzi juniormi, jeho krajan a kamarát Juraj Slafkovský ako vlaňajšia jednotka draftu hneď nastúpil do profiligy už vo veku 18 rokov. Starší z dvojice priznal, že sa Slafkovského pýtal na to, aké to je na najvyššej úrovni."Položil som mu veľa otázok. Povedal mi, že je to náročné a že jedného dňa sám uvidím, aké to bude. Ja teda dúfam, že to raz naozaj zistím na vlastnej koži," skonštatoval autor dvoch gólov a štyroch asistencií v šiestich dueloch na ostatných majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov.Ďalší krok v Mešárovej kariére by mal byť tím Laval Rocket , ktorý je záložným mužstvom Canadiens v nižšej AHL. Podľa riaditeľa hráčskeho rozvoja v Montreale mladému Slovákovi prospela sezóna v juniorke."V prvom rade, veľmi ma netrápili jeho štatistiky. Naším zámerom bolo to, aby sem prišiel a prispôsobil sa užšiemu klzisku aj kultúre v Severnej Amerike. Žil v náhradnej rodine, takže sme ho vídali často. Bol to pre neho náročný a možno trochu nešťastný ročník, čo nie je na škodu. Myslím si, že získané skúsenosti mu veľmi pomôžu," vyhlásil Rom Ramage.