Filip Polášek doplatil v semifinále Australian Open na ostré slnko, ktoré mu kazilo podanie

30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Sklamaný Filip Polášek po tesnej prehre v semifinále štvorhry na Australian Open uviedol ako jeden z faktorov neúspechu ostré slnko, ktoré ho tak oslepovalo, že úplne zlyhal na podaní. Polášek skutočne v druhom a treťom sete viditeľne zle podával.Päťkrát za sebou neudržal svoj servis a na tom sa napokon zlomil zápas, keďže spolu s Chorvátom Ivanom Dodigom prehrali s Austrálčanmi Maxom Purcellom a Lukom Savillom /7:6, 3:6, 4:6/."Pre praváka je nepríjemné, keď je ostré slnko okolo obeda. A Filip začal mať problémy na konci prvého setu. Väčšinou to robia deblové páry tak, že proti slnku servuje ľavák, lebo ten si to hádže z druhej strany a slnko mu neprekáža. Keď sú v páre dvaja praváci, zväčša Filip servuje do slnka alebo do vetra, lebo má lepšie podanie ako Ivan. Obaja sa vtedy spoliehajú na to, že to nejako dá lepšie ako partner," vysvetlil Erik Csarnakovics, Poláškov tréner z bratislavskej Love 4 Tennis Academy.Zlyhanie svojho zverenca v zápase o postup do finále opísal aj detailnejšie: "Keď viackrát servujete do slnka a nevyjde vám to, začnete byť nervózny. K tomu sa pridáva stres, lebo ide o dôležitý zápas na veľkom štadióne. Ešte aj keď sa podarí obyčajné podanie bez potrebnej kvality, ťažko sa potom hrá prvý volej, lebo oči sú zničené od slnka. Nemôžete tam nahodiť len takú ´žabku´ a ísť k sieti, lebo z druhej strany príde rýchla strela a tá sa potom ťažko chytá. S kolegom sme si robili žarty, že mu počas tréningu doma pripnem stolovú lampu o halu a budem mu svietiť do očí, aby to vedel zahrať aj naslepo..."Csarnakovics priznal aj to, že Polášek nie je zvyknutý hrávať zozadu, čiže stiahnuť sa za základnú čiaru v prípade nepriaznivého vývoja zápasu. "Filip je klasický deblista, ktorý hrá štýl podanie - volej, čiže hrať zozadu je pre neho ťažké," poznamenal tréner.Polášek a Dodig sa na úvodnú časť sezóny v Austrálii pripravovali v halových podmienkach v Národnom tenisovom centre a aj to mohlo zohrať svoju úlohu pri prechode pod páliace austrálske slnko.Navyše ani jeden z nich neodchádzal na južnú pologuľu úplne fit a nie stopercentný zdravotný stav sa podpísal pod ich absenciu na úvodných turnajoch sezóny.Napokon ju začali až v polovici januára v Adelaide, kde sa prebojovali do finále a odtiaľ sa už presunuli na Australian Open do Melbourne.Celkovo na dvoch turnajoch nazbierali 7 víťazstiev a 2 prehry. Po Australian Open im budú patriť miesta v Top Ten deblového rebríčka ATP.Pre deblistov je pri prechode z haly na turnaje pod holým nebom kľúčové, ako sa vyrovnajú so slnkom a vetrom."Najťažšie je servovanie do slnka a hranie vo vetre. To sú často faktory, ktoré ovplyvňujú výsledky zápasov. Ide o to, že nie vždy sa s tým hráč dobre vyrovná," priznal 42-ročný tréner.Celkovo skonštatoval, že semifinále na grandslamovom turnaji je vždy výborný výsledok, aj keď ten záver si určite predstavovali inak."Prvýkrát boli Filip a Ivan na ´grandslame´ v pozícii, že boli favoriti oni a nie súperi. Zvládli to dobre. Na jednej strane je semifinále skvelé a každý by chcel takýto výsledok. Zároveň však veľmi mrzí, že veľký úspech bol už blízko. Celkovo sme sa v Austrálii priblížili k cieľu, ktorí sme si dali ku koncu minulej sezóny - zaútočiť na post svetovej deblovej jednotky," zakončil Csarnakovics.