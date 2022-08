Filip Polášek pre zdravotné problémy vynechá US Open, tráviť život na práškoch nechce a tak musí pauzovať

Problémy s regeneráciou tela

V súčasnosti ani netrénuje

23.8.2022 (Webnoviny.sk) - Aj keď je najlepší slovenský deblista súčasnosti a na svojom konte má aj jeden grandslamový titul z austrálskeho Melbourne 2021, na blížiacom sa US Open v New Yorku nenastúpi Filip Polášek a nebude obhajovať vlaňajšie semifinále po boku Austrálčana Johna Peersa Ako informuje utorkové vydanie denníka Šport, tridsaťsedemročný zvolenský rodák má zdravotné problémy a zatiaľ naposledy stál na súťažnom dvorci vo štvrťfinále londýnskeho Wimbledonu."V zásade som zranený. Dávam sa dokopy a riešim, čo ďalej. Sú to problémy s regeneráciou tela vo všeobecnosti. V podstate celá trávnatá časť sezóny predstavovala pre mňa jedno veľké utrpenie. Nie z výkonnostnej stránky, keďže v Queense sme s parťákom Johnom Peersom odohrali výborný turnaj a veľmi dobrý bol aj Wimbledon. Grandslamové štvrťfinále je vždy vynikajúce a v danej situácii predstavovalo ešte viac. Tráviť však život na práškoch z dlhodobého hľadiska nie je vízia mojej budúcnosti, tak som musel začal konať," povedal Polášek pre denník Šport.Skúsený deblový špecialista mal problémy už dlhší čas, na turnajoch hral s Peersom len sporadicky."Problémov bolo viacero a postupne sa hromadili. V princípe už od Australian Open to začalo byť komplikované, zhoršilo sa to na jar počas Davisovho pohára. Potom som vynechal turnaje v Barcelone a Monte Carle, pretože môj stav nebol ideálny. Po návrate sa zlepšil a na antuke nič nenasvedčovalo tomu, že by mala nastať opäť zmena k horšiemu, ale s prechodom na trávu sa tak stalo. Z fyzického hľadiska to bolo utrpenie, a tak som sa rozhodol to vyriešiť. Snažím sa zistiť, ako tomu predchádzať. V stave, v akom som bol, sa športovať už nedalo, hoci sme to ešte dotiahli až do štvrťfinále Wimbledonu, kde som bol so svojou aj tímovou hrou s Johnom Peersom spokojný. Má to však svoje fyzické i psychické limity, pretože po jednotlivých stretnutiach to už prílišná rozkoš nebola,“ prezradil.Poznamenal tiež, že nemá predstavu o prípadnom návrate na kurty, aktuálne ani netrénuje."Aj keby bolo neviem ako zle, na kurt nejakého turnaja ešte vyleziem. Najhorší scenár je polročná pauza, po ktorej by som mal chránené miesto v rebríčku ATP. Stále som štrnásty na svete (aktuálne 16. miesto, pozn.), takže rebríček by som mal veľmi slušný a umožňoval by mi vrátiť sa na veľké podujatia. Viem si predstaviť plnohodnotný návrat. Samozrejme, nie som najmladší a nebude to už na štyri či päť rokov, ale vidím tam dostatočný priestor. Stále dokážem hrať grandslamové štvrťfinále, no potrebujem sa na kurte cítiť zdravo a nielen víťaziť. Som presvedčený, že svoju kvalitu som dokázal aj tento rok, štvrťfinále na Australian Open a vo Wimbledone plus triumf na ATP turnaji v Sydney je pre mňa solídny výsledok. Slovenské grandslamové maximum v mužskej štvorhre predo mnou bolo jedno štvrťfinále, takže kvalita je vysoká. Nie som však ochotný hrať za každých podmienok. Práve preto nechcem nič uponáhľať. Predtým som totiž pol roka tlačil problémy pred sebou a neviedlo to k úspechu," pokračoval Polášek.Maximom Filipa Poláška na grandslamových turnajoch je spomenutý vlaňajší triumf v Austrálii. Na Roland Garros sa dvakrát dostal do 3.kola, na Wimledone bol v roku 2019 v semifinále a na US Open vlani tiež medzi najlepším kvartetom deblových párov.Jeho najvyšší umiestnením v rebríčku štvorhry je doteraz 7. pozícia z februára 2020.