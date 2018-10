Filipínsky prezident Duterte naznačil, že možno trpí rakovinou

Filipínsky prezident Rodrigo Duterte, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 5. októbra (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte by mal informovať verejnosť o svojom zdravotnom stave po tom, ako vyvolal špekulácie vyjadrením, že lekárska prehliadka mohla uňho odhaliť rakovinu. Oznámil to v piatok jeho hovorca Harry Roque, ktorého citovala tlačová agentúra AP.Na základe filipínskej ústavy podľa neho nie je možné prezidenta prinútiť, aby informoval o svojom zdraví, pokiaľ netrpí naozaj závažným ochorením. Napriek tomu Roque plánuje prezidenta požiadať, aby zverejnil správu, z ktorej bude jasné, či je alebo nie je spomínaný lekársky nález vážny.V súčasnosti 73-ročný Duterte vo štvrtok počas vystúpenia na armádnom podujatí povedal, že približne pred tromi týždňami podstúpil endoskopické a kolonoskopické vyšetrenie. Dodal, že jeho lekár dostal tento týždeň odporúčanie zopakovať testy na vzorkách tkanív, čo by mohlo odhaliť rakovinu.vyjadril sa prezident a dodal, že v prípade odhalenia rakoviny v pokročilom štádiu by už nepodstupoval nijakú liečbu a nechcel by, či už v prezidentskom úrade, alebo kdekoľvek inde.