Filipíny bičuje supertajfún Goni, z ohrozených oblastí museli evakuovať milión ľudí (foto+video)

Ľudia zažijú silný vietor a intenzívne zrážky

V pohotovosti sú aj silové zložky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.11.2020 (Webnoviny.sk) - Východnú časť Filipín v nedeľu ráno zasiahol supertajfún sprevádzaný silným vetrom. Niekoľko miest je bez elektriny, úrady už nariadili evakuáciu približne milióna ľudí z ohrozených oblastí, a to vrátane hlavného mesta Manila, kde do pondelka zatvorili hlavné letisko.Tajfún Goni zasiahol ostrov Catanduanes, kde vietor dosiahol v nárazoch rýchlosť 280 kilometrov za hodinu. Pohybuje sa smerom na západ k husto obývaným oblastiam, ktoré pred týždňom zasiahol iný tajfún. Zomrelo vtedy 22 ľudí.Úrady v súčasnosti preverujú správy o úmrtiach v dôsledku tajfúnu Goni. Meteorológovia varujú, že "počas nadchádzajúcich 12 hodín ľudia zažijú katastrofálne silný vietor a intenzívne zrážky". Obyvateľov varovali pred zosuvmi pôdy, rozsiahlymi záplavami a búrkami, počas ktorých môže vietor odfúknuť ich príbytky.Oko jedného z najsilnejších tohtoročných tajfúnov zrejme v nedeľu v noci zasiahne oblasť ležiacu 70 kilometrov južne od hlavného mesta. V pohotovosti sú vojaci, polícia i pobrežná stráž.Zo stanových karanténnych centier presunuli do nemocníc a hotelov stovky pacientov s COVID-19.