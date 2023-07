Film Barbie si za premiérový víkend pozrelo takmer 50.000 divákov

Filmová Barbie má za sebou premiérový víkend v slovenských kinách. "Sály v mnohých z nich praskali vo švíkoch a dokázala naplniť aj viaceré amfiteátre. Za premiérový víkend si ju stihlo pozrieť 49.446 divákov, spoločne s predpremiérovými uvedeniami ich počet narástol na 52 581," informuje PR manažér Peter Gašparík.



Snímka režisérky Grete Gerwigovej, ktorá spolu s partnerom Noahom Baumbachom napísala aj scenár, boduje na celom svete. "V domácich Spojených štátoch amerických zarobila za prvý víkend 155 miliónov dolárov a všetko nasvedčuje tomu, že sa stane jedným z najväčších filmových hitov tohto roka," dodáva distribučná spoločnosť Continental film.

Hlavnou hrdinkou filmu je klasická Barbie, všeobecne obľúbená, bezstarostná a považovaná vo svojom svete za dokonalú. Keď sa jej stane viacero nečakaných udalostí - klesnú jej päty na zem a začne mať myšlienky o smrti, jej život naberie nový smer. "Aby zistila, čo to znamená a ako môže stav zmeniť na ten pôvodný, rozhodne sa vydať do sveta ľudí. Spoločnosť jej neplánovane robí aj frajer Ken a pre oboch to bude výlet, ktorý ich navždy zmení," približuje distribučná spoločnosť.



Slávnostná premiéra "pestrofarebného filmu" sa konala v Bratislave v utorok (18. 7.). Filmovú novinku si prišli pozrieť napríklad herečky Zuzana Vačková, Martina Zábranská, speváčky Ronie, Mamba či Veronika Strapková, na Barbie bol zvedavý aj moderátor Andrej Bičan. "Film si vychutnalo aj množstvo influenceriek a influencerov, v drvivej väčšine prípadov štýlovo oblečených do ružovej farby či typicky 'barbieovského outfitu'," dodáva Gašparík.