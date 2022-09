Film: Indián má titulnú pieseň od kapely Horkýže Slíže (video)

Kapela Horkýže Slíže zložila pieseň do česko-slovensko-poľského filmu Indián. Skladba má názov Ty vieš, že sa chovám tak, jak sa chovám a sprevádza ju nový filmový klip.





Pieseň pochádza zo zatiaľ posledného albumu Horkýže Slíže Alibaba a 40 krátkych songov 2. Kapela k tomu prispôsobila aj intro aktuálnych koncertov, a to indiánskou tematikou. Spevák kapely Kuko k vzniku skladby uvádza, že prvé nápady prišli v roku 2018, keď skupina vymyslela prvé riadky textu. "Konkrétne náš predajca merchu počul, ako sa dve ženy rozprávajú, že 'ona by sa nechovala tak, jak sa chová, keby sa on nechoval tak, jak sa chová'. Potom nás v roku 2020 oslovili tvorcovia filmu Indián, že chcú pesničku k filmu. A my sme im posunuli Ty vieš, že sa chovám tak, jak sa chovám, lebo sa nám textovo do Indiána hodila," dodal.Vo filmovej komédii vstúpi do hlavnej postavy, ktorú stvárňuje Karel Roden, duch indiánskeho náčelníka. Zmení mu život vo všetkých oblastiach a prinesie viacero humorných situácií. "Keď som bol menší, tak som miloval hrať sa na Indiánov. Všetci ma volali Tašunko Sabo - pôvodne Tashunko Sapa. Bol som veľmi hrdý na toto indiánske meno," spomína gitarista Mário Sabo s tým, že si za ucho a do vlasov dával aj kohútie pierko.Režisérom filmu Indián je Tomáš Svoboda, ktorý sa podpísal tiež pod scenár snímky spolu s producentom Patriziom Gentem. "Na Slížoch je skvelé, aké majú texty. Že to nie sú len obyčajné texty, ale treba sa nad nimi aj zamyslieť, aby ich človek úplne pochopil a našiel to čaro a pravdu v nich," hovorí Gente za tvorcov komédie a priznáva, že sa s členmi kapely poznajú roky. "Sme v podstate ako taká rodina, lebo sme s nimi každý týždeň na koncertoch a robíme spolu aj nejaké vlastné koncerty či festival Slížovica. Čiže voľba, od koho chceme titulnú pieseň, bola jasná," vysvetľuje producent a objasňuje, prečo k piesni, ku ktorej už existuje klip, vznikol ďalší. "Koronavírus zmenil veľa vecí, a preto k pesničke vznikol najskôr vtipný klip, ktorý je klasikou u Slížov, a až neskôr trochu serióznejší klip k filmu," dodal Gente.Komédiu Indián prinesie do kinodistribúcie Magic Box Slovakia od 22. septembra.