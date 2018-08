Film Mečiar patrí medzi 15 najlepších európskych dokumentov

Na archívnej snímke režisérka Tereza Nvotová počas tlačovej konferencie po skončení novinárskej premiéry jej filmu s názvom Mečiar, 11. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Európska filmová akadémia v stredu zverejnila výber 15 dokumentárnych filmov, ktoré majú šancu získať Európsku filmovú cenu (European Film Award) 2018. Je medzi nimi aj celovečerný dokument Mečiar/The Lust for Power režisérky Terezy Nvotovej, ktorý vznikol v slovensko-českej koprodukcii.Podľa tvorcov filmu je stredajšia správa od Európskej filmovej akadémie doteraz najvýznamnejším medzinárodným uznaním filmu a dokazuje, že udalosti odohrávajúce sa na pozadí nedávnej československej histórie, ako aj búrlivé prejavy v politike prvých rokov samostatného Slovenska nemajú striktne regionálny charakter.komentovala zverejnenie nominácie producentka filmu Zuzana Mistríková.doplnila.Európska filmová akadémia vybrala 15 filmov, ktoré v stredu sprístupnila viac ako 3500 členom Európskej filmovej ceny. Tí svojím hlasovaním určia, ktorých päť filmov sa ocitne v najužšej nominácii. Verejnosť sa ich rozhodnutie dozvie 10. novembra na Európskom filmovom festivale v Seville. Slávnostný ceremoniál a vyhlásenie víťazov všetkých kategórií sa bude konať rovnako v Seville 15. decembra.Film Mečiar je o Vladimírovi Mečiarovi a o vplyve, ktorý mal tento politik na slovenskú spoločnosť, ale aj na život samotnej režisérky. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na ministra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnik zo slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspešnom konkurze dostáva až na politický vrchol, odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Tereza a jej rovesníci prežívajú svoje detstvo a dospievanie na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky.Film mal premiéru v kinách v SR 12. októbra 2017, do českých kín sa dostal 8. marca 2018. V januári tohto roka získal hlavnú cenu TRILOBIT 2017 za- cenu udeľuje Český filmový a televízny zväz FITES. Snímka bola v kategórii najlepší dokumentárny film nominovaná na Českého leva (národnú cenu Českej filmovej a televíznej akadémie) a tiež na Slnko v sieti (národnú cenu Slovenskej filmovej a televíznej akadémie).