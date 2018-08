Film Muž, ktorý luže sa po polstoročí vracia na miesto nakrúcania

Na archívnej snímke francúzsky spisovateľ a filmár Alain Robbe-Grillet (vpravo). Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Prvý francúzsko-slovenský koprodukčný film Muž, ktorý luže francúzskeho režiséra Alaina Robbe-Grilleta pri príležitosti 50. výročia premiéry premietnu v Kaštieli Strážky, kde sa pred polstoročím nakrúcal.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ.Film Muž, ktorý luže je o konfrontácii pravdy a klamu, skutočnosti a predstierania, slova a obrazu. Jeho hrdinom je cudzinec, akýsi novodobý barón Prášil, ktorý zavíta do malého slovenského mesta. Podmanivými historkami o hrdinovi miestneho odboja mystifikuje jeho obyvateľov a získava si priazeň a lásku žien. Film sa nakrúcal koncom leta 1967 vo viacerých slovenských exteriéroch na Spiši, a to v Strážkach, Kežmarku, Huncovciach, Spišskej Sobote, Belanskej jaskyni i v Tatranských Matliaroch a Tatranskej Kotline. Snímka mala premiéru 23. augusta 1968.Režisérom je Alain Robbe-Grillet, francúzsky režisér, scenárista a spisovateľ, predstaviteľ tzv. nového románu, ktorý v druhej polovici 60. rokov minulého storočia vo francúzsko-slovenskej koprodukcii nakrútil na Slovensku dva filmy. Prvým bol Muž, ktorý luže (1968) a o dva roky neskôr Eden a potom... (1970).Hlavnú mužskú postavu Borisa Varissu stvárnil francúzsky herec Jean-Louis Trintignant, v ženských úlohách sa predstavili Sylvie Bréal a slovenské herečky Zuzana Kocúriková a Sylvia Turbová, vo vedľajšej úlohe lekárničky sa objavila režisérova manželka Catherine. Postavu Jána Robina hral Ivan Mistrík. Kameru mal na starosti absolvent FAMU Igor Luther. Snímka sa z veľkej časti odohráva v priestoroch vtedy chátrajúceho Kaštieľa Strážky a v okolitých lesoch neďalekých Tatier.Kaštieľ Strážky je národná kultúrna pamiatka v meste Spišská Belá, v miestnej časti Strážky na východnom Slovensku. Je jedinečným príkladom renesančnej architektúry na Slovensku. Štvrtková projekcia filmu Muž, ktorý luže na jeho nádvorí sa koná pri príležitosti 50. výročia premiéry filmu, 50. výročia vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a 55. výročia založenia SFÚ. Vstupné na podujatie je dobrovoľné.