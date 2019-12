Film na Netflixe rozzúril kresťanských extrémistov v Brazílii, zaútočili zápalnými fľašami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.12.2019 - Skupina kresťanských extrémistov zaútočila na Štedrý večer na sídlo brazílskej filmovej spoločnosti, ktorá si pohnevala radikálnych kresťanov parodickým filmom o Ježišovi Kristovi. Vo štvrtok sa na internete objavilo video, v ktorom sa k zodpovednosti za útok prihlásila organizácia Veliteľstvo ľudového národného povstania.Na videu vidno troch zamaskovaných mužov, z ktorých jeden číta vyhlásenie a má zmodulovaný hlas. Následne vidno zábery samotného útoku, počas ktorého členovia skupiny hádžu na budovu v Rio de Janeiro zápalné fľaše, známe aj ako Molotovove koktaily.Podľa agentúry The Associated Press (AP) pri útoku nikto nebol zranený, menší požiar zakrátko zlikvidovali policajti.Hnev kresťanských extrémistov vyvolal krátky film s názvom Prvé pokušenie Krista, ktoré natočila známa brazílska humoristická skupina Porta dos Fundos pre brazílsky Netflix. Film sa pohráva s myšlienkou, že Ježiš Kristus bol gej. Podľa jeho kritikov to však vôbec nie je vtipné a naopak ide o vážne rúhanie.Brazílski strážcovia mravnosti zorganizovali dokonca petíciu za zákaz tohto filmu, pod ktorou sú už dva milióny podpisov."Krajina tieto nenávistné útoky prežije, a nakoniec zvíťazí láska a sloboda vyjadrovania," komentovala situáciu humoristická skupina Porta dos Fundos.