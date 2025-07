Film Otec s Milanom Ondríkom bude súťažiť na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach

Divák napojený na hlavného hrdinu

26.7.2025 (SITA.sk) - Mnohými očakávaná snímka Otec bude súťažiť na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach, tvorcovia už zverejnili aj trailer. Informovala o tom spoločnosť CinemArt . Ako priblížila, ide o snímku, ktorá patrí k svetovým unikátom a do našich kín príde už 11. septembra.Na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach bude súťažiť v sekcii Orizzonti, ktorá je venovaná súčasným filmovým trendom a mladým talentom medzinárodnej kinematografie. Na Slovensku ju prvýkrát uvidia diváci festivalu Cinematik v Piešťanoch ako otvárací film 20. ročníka.„Dramatická snímka Terezy Nvotovej prináša príbeh otca, ktorý je presvedčený o tom, že svoje dieťa odviezol do škôlky. Pravdou však je, že malá dcérka ostala zabudnutá v aute v horúci letný deň. Už samotný trailer nastolí úvahu: Mohlo by sa to stať každému z nás?" priblížila spoločnosť CinemArt. Nvotová uviedla, že keď sa do príbehu Otca ponorila, uvedomila si, že nikdy predtým nepripustila myšlienku, že by sa jej niečo také mohlo stať.„Že by som bola schopná takéhoto zlyhania. Po rokoch strávených s týmto príbehom, som však musela prijať fakt, že v skutočnosti sme ako ľudia veľmi krehkí a nedokonalí, a aj ja by som bola schopná takejto fatálnej chyby. To mi otvorilo dvere k empatii, akú som predtým nezažila,‟ doplnila Nvotová, ktorá je režisérkou a spoluscenáristkou diela.Nvotová spresnila, že podobne ako nedávny hit Netflixu Adolescent, je film Otec natočený len na pár veľmi dlhých záberov.„Pre mňa je jazyk filmu rovnako dôležitý ako samotný príbeh. Nedokázala som si tento film predstaviť v klasickej epizodickej štruktúre, pretože by to podľa mňa bolo ako prehliadať si fotoalbum zo dňa pohrebu. A to nechce vidieť nikto. Chcela som vytvoriť niečo ako videohru, ale v úplne iných podmienkach, ktoré nás vedú hlbšie do vlastného vnútra. Šlo mi o to, aby sa divák naplno napojil na hlavného hrdinu a kládol si rovnaké otázky ako on,“ vysvetlila Nvotová.Hlavným protagonistom príbehu, ktorý je inšpirovaný skutočnými udalosťami, je herec Milan Ondrík . Predstavuje otca, ktorého tragická chyba otrasie jeho milujúcim manželstvom a zanechá ho osamelého.„Pod hrozbou väzenia a s pocitom neznesiteľnej viny sa snaží získať späť dôveru svojej ženy (Dominika Morávková) a zachrániť lásku, ktorá ich napriek bolesti stále spája. Postupne však prichádza na to, že skutočná vina sa skrýva hlboko v architektúre ľudskej mysle. A práve v tomto uvedomení sa začína črtať krehká cesta k odpusteniu,“ priblížila spoločnosť CinemArt s otázkou, či môže láska prežiť aj zlyhanie, ktoré je príliš veľké na to, aby mohlo byť odpustené.Tvorcovia už predstavili aj trailer k filmu. Sľubujú obrovský zážitok na každej z tvorivých úrovní. Skôr ako film uvidia slovenskí diváci, stane sa súčasťou Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, ktorý bol založený v roku 1932 a je jednou z najväčších filmových udalostí svetovej kinematografie.„Sme veľmi šťastní, že Venice Film Festival sa rozhodol do jednej zo svojich oficiálnych súťažných kategórií začleniť aj náš film Otec. Je zásadné otvárať témy, s ktorými sa spoločensky ťažko vyrovnávame a máme tendenciu radšej rýchlo odsúdiť,“ uviedla Veronika Paštéková, ktorá je producentkou filmu.Ako doplnila, film dáva divákom možnosť lepšie spoznať nielen príbeh otca, o ktorom mnohí vedia len z bulváru, ale aj samých seba. Výber filmu na takýto prestížny festival podľa nej potvrdzuje, že film je hodnotný nielen témou, ale aj svojím uchopením a spracovaním.Okrem Ondríka a Morávkovej vo filme účinkujú aj Aňa Geislerová, Martina Sľúková, Peter Bebjak , Ingrid Timková, Peter Ondrejíčka, Roman Polák a ďalší.