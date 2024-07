Film Profesionálny rodič bude Slovensko reprezentovať v Hollywoode

Festival HollyShorts v Los Angeles

Stretnutia ohľadom budúcich spoluprác

17.7.2024 (SITA.sk) - Film Profesionálny rodič bude opäť reprezentovať Slovensko na ďalšom prestížnom zahraničnom festivale.Krátkometrážne dielo, ktoré nakrútil slovenský režisér, v koprodukcii s držiteľom Zlatej palmy – rumunským filmárom, malo svetovú premiéru na kvalifikačnom festivale na americké OscarySnímka neskôr putovala na ázijskú premiéru naa teraz ho čaká americká premiéra na kvalifikačnom Oscar festivalev Los Angeles.Profesionálny rodič sa do programu uznávaného festivalu prebojoval výberom zo šiestich tisícov rôznych filmov, pričom celkový počet snímok, ktoré sa v meste anjelov predstavia v rôznych kategóriách, je tristo. Výhrou na festivale je možné kvalifikovať sa do Long Listu na Oscara a zabojovať tak o zlatú sošku.Profesionálny rodič má šancu kvalifikovať sa hneď dvakrát! „Mnoho filmov z tohto festivalu sa v minulosti dostalo do Shortlistu na Oscara. V prípade, ak by sme vyhrali niektorú z kategórií na tomto festivale, tak náš film bude putovať do Long Listu. Profesionálny rodič má šancu v dvoch kategóriách – je to kategória pre najlepší krátky film a najlepší krátky hraný film,“ vysvetľuje tvorca filmu Erik Jasaň Okrem priblíženia sa k dosiahnutiu sna azda každého filmára, je tento festival i skvelou možnosťou na networking s rôznymi distribútormi, producentami, americkými štúdiami či kupujúcimi z Netflixu, s ktorým má festival partnerstvo.„V rámci festivalu nás čaká mnoho stretnutí ohľadom budúcich spoluprác s rôznymi americkými filmovými spoločnosťami, predajcami krátkometrážnych filmov a s majiteľmi filmových štúdií,“ hovorí Jasaň, ktorý na tohtoročný HollyShorts, ktorý sa uskutoční 08. - 18. augusta 2024 v Hollywoode, poputuje spolu s asistentom réžie Patrikom Křivánkom.Po červenom koberci sa tak prejdú spolu so Zoe Saldana, Bellou Thorne či Jamie Lee Curtis, ale i ďalšími zvučnými menami zo sveta filmu, ktoré potvrdili svoju účasť. Festival v minulosti navštívili známi filmári a herci ako Demi Moore, Jennifer Aniston, David Lynch a mnoho ďalších.mmmmFilm bude premietaný v rámci TCL Chinese 6 Theatres, priamo na Hollywood Boulevard s kapacitou takmer 1500 divákov. Festival každoročne navštívi viac ako 15 tisíc milovníkov filmu.Snímka Profesionálny rodič približuje príbeh Ingrid, žijúcej v zložitej finančnej situácii, s neustále chorým dieťaťom, ktorá sa rozhodne stať profesionálnym rodičom mladého rómskeho dievčaťa. Toto rozhodnutie výrazne naruší jej krehké rodinné vzťahy. Vo filme, ktorý zachytáva citlivé témy, si zahrali známi herci – Ela Lehotská, Oľga Solárová a Andrej Šoltés. V snímke sa predstavia aj detskí protagonisti a to Klára Sviteková a Marianna Kroková.Na výrobe 14 minútového pútavého deja sa však okrem protagonistov podieľalo i niekoľko skutočných odborníkov zo sveta filmu, ktorí čarovali za scénou. Či už je to spomínaný koproducent Marian Crisan, alebo oceňovaný rumunský kameraman, ktorého filmy sa objavili na prestížnych filmových festivaloch, ako je Cannes, Locarno, Toronto, San Sebastian.„Spolupráca s režisérom Erikom Jasaňom na jeho krátkometrážnom projekte Profesionálny rodič, bola pre mňa obohacujúca skúsenosť. Počas výroby sme mali silné profesionálne spojenie a mnoho nápadov. No najpamätnejšou časťou celého procesu bol Erikov odkaz v jeho tvorbe. O témach ako opúšťanie detí, či citlivá téma rasizmu voči Rómom, o ktorej sa v krajinách východnej Európy, žiaľ, dostatočne nehovorí a som rád, že sa môžem zúčastniť na projekte, ktorý sa týmito témami zaoberá a že ich môžeme posúvať ďalej do sveta!“ hovorí Tudor, ktorý sa teší, že ich posolstvo odprezentujú i za veľkou mlákou.Chválou nešetrí ani Cătălin Cristuțiu, ktorý pôsobil ako strihač snímky a je členom americkej akadémie Oscarov. Cristutiu sa pýši porotcovstvom na Berlinale Shorts 2023 a je dvorným strihačom najuznávanejšieho súčasného rumunského režiséra Radu Jude.„Počas našej krátkej spolupráce som spoznal mladý a nadšený tím, ktorý túži robiť veľké veci. Ocenil som odhodlanie a angažovanosť všetkých, ktorých viedol Erik, ktorý všetko premyslel do najmenších detailov, od tímu cez hercov až po postprodukciu. Tento film má potenciál absolvovať ešte niekoľko prestížnych festivalov,“ predpovedá Cătălin.Film Profesionálny rodič bude mať možnosť vzhliadnuť i slovenské publikum. „Aktuálne dolaďujeme detaily predstavenia nášho filmu verejnosti aj v našich končinách, malo by sa tak stať v zime tohto roku, ďalšie detaily s radosťou prinesieme už čoskoro,“ odkazuje Erik Jasaň na záver.