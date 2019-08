Film Skutok sa stal má priniesť nové a dôležité súvislosti a odhalenia

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - Nový slovenský dokumentárny film Skutok sa stal režisérky Barbory Berezňákovej podáva správu o stave Slovenska cez životný príbeh a vzťah troch kamarátov - Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha. Pohľad mladej autorky na našu nedávnu históriu, ale aj prítomnosť, sa chce stať naliehavým impulzom pre spoločenskú (seba)reflexiu. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Pavlovičová.Film sa zaoberá politickými zločinmi spáchanými v novovzniknutej Slovenskej republike v 90. rokoch minulého storočia, ktoré neboli nikdy potrestané – únos prezidentovho syna, vražda Róberta Remiáša a kauza Technopol. Príbeh je rozprávaný prostredníctvom troch zúčastnených postáv - obete vraždy, svedka únosu prezidentovho syna a vtedy mladého investigatívneho novinára. Divák môže sledovať, ako sa traja priatelia (Oskar Fegyveres - svedok, Róbert Remiáš - obeť a Peter Tóth - novinár) zapletú do vysokej politickej hry a ako sa ich osobnosti a ľudské osudy ďalej vyvíjajú."Môj film nie je len o vražde alebo únose samotnom. Dôležitý je odkaz, ktoré tieto kauzy so sebou nesú. To, že sa „skutok nestal“, napriek tomu, že je tu niekoľko mŕtvych, ovplyvňovalo a ovplyvňuje celú spoločnosť a osudy ľudí až doteraz," hovorí režisérka Barbora Berezňáková.poznamenala s tým, že film sa snaží nielen objasňovať zločiny z našej minulosti:Dokumentárny odkaz má priniesť slovenským divákom aj nové a dôležité súvislosti a odhalenia.avizujú tvorcovia.Producentom filmu je Leon Productions, koproducentmi RTVS, Frame Films a Známa firma.Film bude prvýkrát premietaný pre verejnosť na festivale Cinematik 11. septembra v kine Fontána v Piešťanoch. Do kinodistribúcie vstúpi 12. septembra.