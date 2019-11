Film Ženská na vrchole natáčali na Chopku, hrá v ňom aj M. Dejdar

Z traileru filmu Ženská na vrchole. Foto: Youtube/Totalfilm.cz Foto: Youtube/Totalfilm.cz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. novembra (TASR) - Do zasnežených Tatier vezme divákov zimná romantická komédia Ženská na vrchole v hlavnej úlohe s Annou Polívkovou. Česko-slovenská filmová novinka, za ktorou stojí scenáristka Hana Cielová a režisérka a spoluscenáristka Lenka Kny (Tieňu neutečieš, Dočkáme sa Ježiška?), mala tento týždeň premiéru v Bratislave.Film prináša príbeh Heleny, príliš starostlivej matky osemročného syna a nadšenej propagátorky zdravého štýlu, majiteľky biokaviarne v Prahe. V období adventu odchádza do slovenských hôr, kde stretáva dvoch mužov, hoci o žiadne zoznamovanie nestála. Jedným je samotársky horal a milovník adrenalínových športov Richard a druhým jeho živelný brat, člen horskej služby, Mišo. Hlavných mužských predstaviteľov stvárňujú Martin Dejdar a Marek Němec.priblížil v rozhovore pre TASR Dejdar, filmový Richard, ktorý v komédii pojedá chlieb s masťou, zapíja to pivom, kým návštevníci z Prahy sa pchajú len semienkami a lišajníkom. "poznamenal.Dejdar komentoval aj drsné podmienky počas nakrúcania na Chopku v Nízkych Tatrách.prezradil herec.doplnil.V Ženskej na vrchole Dejdar absolvoval prvú spoluprácu s kolegyňou Annou Polívkovou, s ktorou si podľa jeho slov sadli veľmi dobre.konštatoval herec a prezradil aj to, čo ho bavilo na nakrúcaní novej česko-slovenskej komédie najviac.dodal Dejdar s tým, že mal možnosť dopĺňať do snímky aj vlastné fóriky." uzavrel.Režisérke Lenke Kny sa do filmu Ženská na vrchole podarilo obsadiť po dlhých rokoch Janu Preissovú. Herečka, ktorú preslávila filmová komédia Ako vytrhnúť veľrybe stoličku (1977), stvárňuje v novinke starostlivú babičku Janinku. Jej partnera hrá Bolek Polívka. Ďalej účinkujú Jana Krausová, Marek Adamczyk, ale aj vychádzajúce detské hviezdy Toník Holoubek a Emma Voksová a slovenskí herci. V malej postave spomínaného farára sa objaví Roman Pomajbo, jeho manželku hrá Danica Jurčová.Film je v kinodistribúcii od 7. novembra.