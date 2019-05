Film Zvoľte si svoju budúcnosť láme rekordy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. mája (TASR) - Krátky film s názvom, ktorý stavia na pocite spolupatričnosti a ktorý chce zvýšiť povedomie o májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Od 25. apríla ho videlo viac ako 75 miliónov ľudí, upozornil EP vo svojej správe.Uvedený počet divákov bol podľa nej dosiahnutý 2. mája o 09.00 h.Približne trojminútový film bol otitulkovaný do 24 úradných jazykov EÚ, ôsmich variácií úradných jazykov, ako aj do piatich ďalších svetových jazykov - arabčiny, čínštiny, ruštiny, hindčiny a turečtiny. Film bol s pomocou Európskej únie nepočujúcich (EUD) vyrobený aj v 31 posunkových jazykoch a tiež v medzinárodnej posunkovej reči.Krátky film, ktorý vznikol z podnetu europarlamentu, je dielom oceňovaného francúzskeho režiséra Frédérica Planchona a dokumentuje intenzívne, krásne a krehké momenty príchodu detí na svet, pričom sa snaží primať divákov k úvahám nad dôvodmi účasti na voľbách. Všetky pôrody zobrazené vo filme boli vyskladané zo skutočných dokumentárnych záberov.Cieľom filmu, ktorý je súčasťou kampane pred májovými eurovoľbami, je zvýšiť povedomie Európanov o ich zdieľaných hodnotách, emóciách a zodpovednosti. Slovami dievčatka, ktorého hlas sprevádza divákov celým filmom:Hlavným odkazom novonarodených detí pre ich rodičov a pre všetkých ostatných je:Nakrúcanie filmu trvalo celkove 12 dní, zábery boli nakrútené v priebehu februára a marca v šiestich rôznych nemocniciach v štyroch členských krajinách EÚ - Česku, Dánsku, Grécku a Maďarsku.Súčasťou predvolebnej kampane EP je aj platforma tentorazidemvolit.eu, ktorej zámerom je zapojiť čo najviac ľudí do procesu európskych volieb. Dosiaľ sa na tejto stránke zaregistrovalo 270.000 ľudí.Voľby do EP sa v členských štátoch EÚ uskutočnia v dňoch 23. - 26. mája, na Slovensku prebehnú 25. mája.(spravodajca TASR Jaromír Novak)