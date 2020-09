Filmové novinky v slovenskej kinodistribúcii

Program slovenských kín je tento týždeň bohatší o štyri filmové novinky. V ponuke je európska kinematografia, rodinná komédia s Robertom De Nirom v hlavnej úlohe, austrálska dráma s letom v názve, ale aj slovenské dystopické dokumentárne sci-fi z Antarktídy.





S podtitulom Šťastie je biznis vstúpil do kín film Malý Joe (režisérka Jessica Hausnerová). Rozpráva príbeh slobodnej matky Alice, naplno oddanej svojej práci – genetickému inžinierstvu nových rastlinných druhov. Pred blížiacim sa veľtrhom sa jej podarí vyvinúť zvláštnu karmínovú rastlinku, ktorá ja pozoruhodná nielen svojou krásou, ale aj terapeutickou hodnotou: pokiaľ je udržovaná pri ideálnej teplote, poriadne zalievaná a pekne sa k nej prihovára, prináša svojmu majiteľovi pocit šťastia. Pre výčitky, že svojmu synovi Joeovi nevenuje Alice z dôvodu práce toľko lásky a starostlivosti, koľko by chcela, poruší Alice firemné nariadenie a prinesie mu jednu rastlinku domov. Zatiaľ čo Malý Joe, ako rastlinku spoločne pomenovali, rastie do krásy, uvoľňujúce účinky sa prejavia trochu inak, ako by sa očakávalo. Emily Beechamová si za stvárnenie Alice odniesla z Cannes 2019 titul najlepšia herečka.Ako dostať deda z domu (režisér Tim Hill) je názov filmovými hviezdami nabitej rodinnej komédie o neľútostnej vojne vnuka a jeho starého otca, ktorého hrá Robert De Niro. Peter je nadšený, keď sa dozvie, že dedko Ed bude bývať s ním a jeho rodinou v jednom dome. Ale len do chvíle, kým sa Ed nepresťahuje do jeho detskej izby. Peter sa svojho kráľovstva nemieni len tak ľahko vzdať a s pomocou kamarátov vymýšľa najrôznejšie spôsoby, ako starkého vyštvať z domu. Dedo sa však len tak ľahko nevzdáva a začne plánovať odvetu. Do vojny sa zapletú aj Uma Thurmanová, Christopher Walken a nestarnúca Jane Seymour.O tom, že život je krásny aj preto, lebo sa nedá naplánovať, sa pokúsi divákov presvedčiť film Kým sa skončí leto (režisér Shannon Murphy). Keď sa 16-ročná Milla zamiluje do problémového Mosesa, je to pre jej rodičov nočná mora. Prvé stretnutie s láskou však prebúdza v chorej Mille novú chuť do života a jej energia a túžba objavovať otočí celú rodinu hore nohami. Milla začne svojmu prekvapenému okoliu ukazovať, ako prežiť každú minútu naplno. Tradičné pravidlá a morálne poučky letia do koša a rodičia sa rozhodnú dať veciam voľný priebeh. Ľahkosťou a originálnym humorom pretkaná austrálska dráma sa stala diváckym hitom minuloročného festivalu v Benátkach, odkiaľ si film odniesol niekoľko cien.Od 17. septembra je v kinách aj celovečerný debut slovenskej režisérky Viery Čákanyovej s názvom FREM. Jeho ústredným motívom je úvaha, ako bude vyzerať svet, pokiaľ v ňom nebudú dominovať ľudia, či už v dôsledku klimatickej katastrofy alebo nekontrolovateľného rozvoja umelej inteligencie. Prvý slovenský film nakrúcaný v Antarktíde mal medzinárodnú premiéru na Berlinale. Nedávno vyhral na českom festivale ELBE DOCK Cenu Pavla Kouteckého za najlepší dokumentárny film. Slovenskú festivalovú premiéru mal na piešťanskom Cinematiku.