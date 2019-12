FILMOVÝ SVET SMÚTI: Zomrel známy americký herec, známy z filmu MASH

Na archívnej snímke z 9. novembra 2013 je americký herec René Auberjonois v Los Angeles. Auberjonois zomrel v nedeľu 8. decembra 2019 vo veku 79 rokov. Herec skonal vo svojom dome v Los Angeles na rakovinu pľúc. Preslávil sa najmä rolou Otca Mulcahyho vo filme MASH. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 9. decembra (TASR) - Americký herec René Auberjonois, ktorého preslávila rola otca Mulcahyho z filmu MASH, zomrel v nedeľu vo veku 79 rokov. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.uvádza sa vo vyhlásení na hercovej webovej stránke. Jeho syn pre agentúru AP uviedol, že Auberjonois skonal vo svojom dome v Los Angeles na rakovinu pľúc.Auberjonois sa stal známym ako vojenský kňaz - otec Mulcahy - vo filme MASH z roku 1970. Objavil sa v mnohých ďalších filmoch ako King Kong, Veľký autobus či Policajná akadémia 5: Nasadenie v Miami Beach. Zahral si aj jednu z hlavných postáv v televíznom sitcome Benson (1980 - 1986) či postavu meňavca Oda v seriáli Star Trek: Deep Space Nine (1993 - 1999).René Auberjonois sa narodil v roku 1940 v New Yorku. S rodinou vyrastal v Paríži, New Yorku a Londýne. Jeho starý otec bol známy švajčiarsky maliar a otec Fernand zase spisovateľ. Jeho matka bola princezná Laure Louise Napoleon Eugénie Caroline Muratová, prapravnučka kráľa Sicílie Joachima Murata a jeho manželky Caroline, sestry francúzskeho cisára Napoleona Bonaparta.