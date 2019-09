Fin.techsummit opäť prichádza so súťažou Hackaton

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.9.2019 (Webnoviny.sk) - Na víťaza čaká 5 000 EUR a možná spolupráca s najinovatívnejšou bankou na Slovensku. Novinkou konferencie bude aj Side event, ktorý sa dotkne tém zameraných na finančné technológie budúcnosti.Už 25. septembra sa v Radisson Blu Carlton Bratislava uskutoční tretí ročník konferencie fin.techsummit. Každoročne sa jej zúčastňujú odborníci z oblasti verejnej sféry, biznisu, start-upov či inovácií, ktorí majú záujem sa aktívne podieľať na tvorbe nových riešení a vzniku atraktívneho a funkčného finančného prostredia. Okrem otvorených diskusií o budúcnosti finančníctva a tém upriamených na nové technológie či implementáciu prvkov umelej inteligencie do bankovníctva a finančného trhu, bude pozornosť opäť upriamená aj na súťaž Hackaton. Ten je súčasťou konferencie fin.techsummit už tretíkrát. Po druhýkrát sa realizuje v spolupráci s Tatra banka, a.s., najinovatívnejšou bankou na Slovensku, a jeho cieľom je priniesť zaujímavé nápady na aplikácie využiteľné v rámci bankového sveta. ,,Vďaka súťaži Hackaton máme možnosť spoznávať a objavovať mnohé talenty, ktoré môžu byť pre oblasť finančného sveta obrovským prínosom. To je dôvod, prečo sme sa v realizácii súťaže rozhodli pokračovať už druhý rok po sebe. Tohtoročné zadanie sme sa rozhodli upriamiť na vývoj mobilnej aplikácie, ktorej cieľom bude čo najjednoduchšou formou previesť klienta procesom investovania," hovorí o inovatívnej súťaži Hackaton Michal Satur, vedúci oddelenia Research & Development v Tatra banke.Súťaž Hackaton sa koná v dňoch od 24. do 25. septembra, pričom jej otvorenie začína už v utorok, 24. septembra v Smart City Hub na Obchodnej ulici v Bratislave. Možnosť zapojiť sa do tejto súťaže majú nielen investori, ale aj tvorcovia aplikácií, mladí inovátori či zakladatelia start-upov z fintech sektora. Víťazným sa stane len jeden spomedzi všetkých prihlásených projektov. Ten sa v spolupráci s Tatra banka, a.s. následne implementuje do bankového sveta a klienti ho budú môcť aj v praxi využívať. Súťaž Hackaton je však skvelou príležitosťou s možnosťou spolupráce s najinovatívnejšou bankou na Slovensku pre všetkých zúčastnených, nielen pre samotného víťaza. Ani jeden zo zaujímavých inovatívnych nápadov totiž nezostane nepovšimnutý. Počet miest v súťaži je však limitovaný a je nutné, aby sa všetci záujemcovia prihlásili najneskôr do pondelku, 23. septembra.Význam konferencie fin.techsummit z roka na rok narastá. S jej rastúcim významom sa prirodzene rozširuje aj okruh a počet tém, ktoré vzbudzujú záujem v očiach verejnosti. Okrem súťaže Hackaton bude preto doplnkovou súčasťou konferencie fin.techsummit 2019 aj sprievodný Side event. Ten sa bude konať takmer mesiac po samotnej konferencii a jeho pozornosť bude upriamená na témy súvisiace s finančnými technológiami a budúcnosťou finančného sektora. "Side event sa uskutoční v utorok, 22. októbra, v Smart City Hub na Obchodnej ulici v Bratislave. Predstavitelia Ministerstva financií, trhu s cennými papiermi, inovátori a ďalší renomovaní odborníci budú spoločne diskutovať na tému Zeleného bankovníctva a Kapitálového trhu novej generácie," hovorí o programe Side eventu Peter Kubrický, generálny riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave.Témam, ktoré budú predmetom októbrového Side eventu, je treba podľa odborníkov venovať osobitú pozornosť. Predstavujú relatívne nový okruh tém finančného sektora, o ktorých zatiaľ verejnosť nie je v dostatočnej miere informovaná. "Predmetom záujmu bánk, ktoré vystupujú nielen ako finančné, ale zároveň aj ako spoločensky zodpovedné inštitúcie, by nemali byť len technológie a inovácie, ktorých využívanie vedie k dosahovaniu vyššieho profitu. Mala by ním byť aj aktuálna zelená politika, ktorá so sebou prináša zelené financovanie postavené na zelenom myslení," hovorí o nových možnostiach financovania Ministerstva životného prostredia.S príchodom nových technológií a ich aplikovaním do procesov každodenného života, sa veľmi dôležitými na diskusiu stáva aj okruh tém týkajúcich sa kapitálového trhu novej generácie. "Novodobé technológie sa stali neodmysliteľnou súčasťou života každého jedného z nás. Ak sa však obmedzíme na ich využívanie len na úrovni sociálnych sietí, nikdy sa nepriučíme ich efektívnemu využívaniu. To je dôvod, prečo je nevyhnutné rozprávať sa aj o tom, akým spôsobom vlastne digitalizácia ovplyvňuje kapitálový trh, a aké príležitosti nám tento novodobý stav prináša," objasňuje problematiku kapitálového trhu novej generácie Peter Kubrický, generálny riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave.Konferencia fin.techsummit začína už v stredu 25. septembra v Radisson Blu Carlton Bratislava. Jej súčasťou bude aj dvojdňová súťaž Hackaton. Otvorenie jej výzvy sa uskutoční už v utorok, 24. septembra v Smart City Hub na Obchodnej ulici v Bratislave, pričom samotná súťaž potrvá až do stredy, 25. septembra. V nadväznosti na tému konferencie sa po jej ukončení uskutoční aj Side event. Jeho program je naplánovaný na utorok 22. októbra v priestoroch v Smart City Hub na Obchodnej ulici v Bratislave. Na prednášky odborníkov, diskusie, ako aj všetky výsledky diskusií sa môžete tešiť aj v prípade, ak sa vám jednotlivých častí nepodarí osobne zúčastniť. Všetky budú totiž odborne spracované a následne aj mediálne komunikované. Viac informácií o konferencii, súťaži Hackaton a Side event nájdete na www.fintechsummit.sk/2019. Inzercia