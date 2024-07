Final Sale Week a zľavy až do výšky 50% na značky ako Karl Lagerfeld, Philipp Plein, Coach či Converse

Známe tváre na nákupoch v Designer Outlet Parndorf

Znovu-otvorené predajne Swarovski či Rituals

25.7.2024 (SITA.sk) - Chcete svoj šatník doplniť o letné must-have kúsky? V Designer Outlet Pardnorf je v dňoch 22. - 27. júla obľúbený Final Sale Week, ktorý ponúka na vybrané položky zľavy až 50 % z outletových cien. Lákadlom pre návštevníkov zo Slovenska sú tiež predĺžené otváracie hodiny od pondelka do piatku do 21 hod. a v sobotu do 18 hod.Jedinečné značky, ktoré široko-daľeko v takomto počte nenájdeme a tiež výhodné ceny v Designer Outlet Parndorf, sa tešia veľkej obľube aj u slovenských influencerov, ktorých zaujala akciová ponuka v predajni Philipp Plein či Salomon. Final Sale Week odštartoval v Parndorfe v pondelok 22. júla. Vďaka širokej ponuke viac ako 160 predajní od módnych a športových značiek až po kozmetiku a bytové doplnkya mnohých ďalších, tu aj vy nájdete najnovšie must-have kúsky letnej sezóny pre celú rodinu.Spoločné nákupy si užila modelka Lenka Tekeljaková aj Miss Universe SR 2013 Jeanette Borhyová. V Parndorfe sa ukázal tiež český DJ Pufflick a dvojica Jakub Vitek a Hanka Dědková z druhej série šou Love Island.Rozmanitosť značiek v centre sa neustále rozširuje - v novom šate si užijete aj znovu otvorené predajne. Novú, ešte väčšiu predajnu čoskoro otvorí aj obľúbený Rituals.V minulom roku v centre pribudlo celkovo 20 nových značkových predajní, prestavieb predajní a pop-up predajní na celkovej ploche 3 700 m².A ak vám počas nakupovania vyhladne?V centre nádjete tiež foodtruck zónu, kde ponúkajú všetko od pizze a burritos až po vegánsku zmrzlinu.Informačný servis