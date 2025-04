Finále play off Tipos extraligy – prvý zápas /na 4 víťazstvá/: Nitra zvíťazila v Košiciach v prvom finálovom zápase

Hokejisti HK Nitra zvíťazili na ľade HC Košice 2:0 v úvodnom finálovom zápase play off Tipos extraligy. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Druhý zápas je na programe v sobotu od 18.00 h opäť v košickej Steel aréne.



Od úvodu sa hralo v rýchlom tempe, nechýbali ani šance. Domáci mali v prvej tretine dve presilovky, v ktorých nedokázali prekvapiť obranu Nitry. Hostia sa v druhej tretine dostali k 53-sekundovej početnej výhode o dvoch hráčov, no aj defenzíva Košíc potvrdila svoje kvality. Dôležitý moment priniesla 44. minúta, v ktorej hostia unikli do prečíslenia a Robby Jackson otvoril skóre - 0:1. O šesť minút unikli aj Filip Bajtek so Sebastiánom Čederlem, ktorý pridal do odkrytej bránky druhý gól hostí - 0:2. Košičania sa v závere dostali k presilovke, ktorú podporili šiestym korčuliarom, no v bránke Nitry neskončila ani strela Jääskeläinena, proti ktorej Libor Kašík zasiahol efektným „semaforom“. Brankár Nitry vychytal prvé čisté konto v prebiehajúcej play off a štvrté v sezóne.



finále play off Tipos extraligy – prvý zápas /na 4 víťazstvá/:

HC Košice - HK Nitra 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



Góly: 44. Jackson (Pobežal), 51. Čederle (Bajtek, Okoličány). Rozhodcovia: Crman, Krajčík - Durmis, Stanzel, vylúčení 4:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 7222 divákov.



Košice: Janus - Teves, Rosandič, Parlett, Šedivý, Ferenc, Deyl - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Krivošík, Martel, Archambault - Lamper, Havrila, Rogoň - Bartánus, Chovan, Mikúš



Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Green, Bača, Vitaloš, Stacha, Hain - Descheneau, Gill, Buček - Jackson, Pobežal, Passolt - Bajtek, Čederle, Okoličány - Kováč, Hrnka, Csányi



/stav série: 0:1/

Správu budeme aktualizovať