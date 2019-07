Finalisti Anasoft litera 2019 v Letnej čitárni Foto: BKIS/Anasoft litera 2019 Foto: BKIS/Anasoft litera 2019

Bratislava 22. júla (OTS) - Nie je tomu inak ani tento rok. Zmenilo sa len miesto konania a pre prebiehajúcu rekonštrukciu Letnej čitárne U červeného raka sa Letná čitáreň presťahovala na Nádvorie Mestskej knižnice Bratislava na Klariskej 16.Kultúrne leto a Hradné slávnosti vás v spolupráci s Mestskou knižnicou Bratislava pozýva na stretnutia s domácimi literárnymi tvorcami v projekte - Čítajme slovenskú literatúru.V programe -sa o 18:00 predstavia autori: Vanda Rozenbergová a Juraj Kováčik. Podujatím bude sprevádzať moderátorka Zuzana Belková a zoskupenie Velvet case sa postará o skvelú atmosféru svojím jazzovým repertoárom v podaní Júlii Kozákovej - spev a Petra Kunza – klavír.je autorkou knihy. V tomto silnom príbehu sa venuje osemročnej Karole, ktorú adoptuje nová rodina. Dievča rastie, dospieva a snaží sa vysporiadať s minulosťou, novými vzťahmi, neoliberálnymi susedmi i vlastným temperamentom. Po tragédiách, ktoré sa jej zdanlivo nedotknú, prechádza katarziou. A to očistenie nie je bez obetí...predstaví svoje poviedky o láske a smrti -, ktoré sa odohrávajú v rôznych časoch a krajinách Európy. Tento pestrý kaleidoskop postáv a prostredí autor podáva až s filmovou plastickosťou. Jednotlivé obrazy sú spojené do celku súvislosťami, ktoré sa vynárajú postupne a ústia do prekvapivých, občas aj fatálnych následkov.Nepremeškajte skvelú príležitosť stretnúť osobne talentovaných autorov, ktorí sa ocitli vo finálovej desiatke Anasoft Litera 2019! Slávnostný ceremoniál a odovzdávanie cien Anasoft Litera 2019 sa uskutoční 18. septembra 2019 o 19:00 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. Priamy prenos z udalosti budete môcť počúvať na Rádiu Devín alebo sledovať na facebooku cez on-line stream.Bližšie informácie nájdete na: www.bkis.sk