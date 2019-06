Financie určené na obnovu internátov využilo už viacero univerzít

Študentský domov Mladosť v Mlynskej doline v Bratislave je najväčším areálom internátov na Slovensku. Počas školského roka poskytuje ubytovanie tisíckam študentov. Na archívnej snímke pohľad na vstupnú časť internátu. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 22. júna (TASR) – Sto percent z finančného balíka, ktorý bol univerzitám pridelený na rekonštrukciu internátov, využilo už viacero z nich. Na tento zámer bolo vlani vyčlenených 20 miliónov eur.Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici je jednou z univerzít, ktorej sa podarilo preinvestovať celú sumu, a to 540.000 eur. Ako uviedla pre TASR vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB Dana Straková, takmer 70 percent finančných prostriedkov (373.000 eur) vyčlenila univerzita na zateplenie obvodového plášťa a strechy na študentskom domove 1. Financie smerovali aj na vybudovanie ohrevu teplej vody na vykurovanie a na použitie v jedálni, ale aj na zníženie energetickej náročnosti osvetlenia a inštaláciu nového LED osvetlenia v študentskom domove 3.Z balíčka na rekonštrukciu internátov bola pre Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave vyčlenená suma približne 3,9 milióna eur. Podľa Fedora Blaščáka z STU, preinvestovaná bola celá čiastka.poznamenal Blaščák. Financie smerovali aj na obnovu študentských domovov Dobrovičova a Mladá garda.Sumu 22.000 eur sa podarilo preinvestovať v rámci obnovy jediného vlastného ubytovacieho zariadenia Trnavskej univerzity v Trnave, potvrdil to Jozef Žuffa z PR a marketingu univerzity. Riaditeľka Študentského domova Akadémie umení v Banskej Bystrici Katarína Stareková uviedla, že z dotácie vo výške 30.000 eur sa ešte počas letných prázdnin v roku 2018 v internáte kompletne zrekonštruovalo 14 kúpeľní a vynovené boli aj podlahy v ôsmich izbách. Hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Linda Babušík Adamčíková poznamenala, že v súčasnosti je minuloročná dotácia pre univerzitu vyčerpaná na 97,5 percenta. Hovorkyňa Žilinskej univerzity v Žiline Martina Slavíková pre TASR uviedla, že pridelená dotácia 1.041.351 eur bola vyčerpaná v plnej výške.Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo pre TASR poznamenal, že zo sumy jeden milión eur, ktorú univerzita získala, sa podarilo zatiaľ preinvestovať zhruba 40 percent. Zo stanoviska Prešovskej univerzity v Prešove vyplýva, že z čiastky viac ako 2.349.000 eur bolo zatiaľ vyčerpaných 1,2 milióna eur. Financie pridelené na rekonštrukciu z minulého roka zatiaľ nevyužila UK. Vedenie univerzity ešte dávnejšie informovalo, že identifikovalo problémy v projektovej dokumentácii na stavebné práce. Verejné obstarávanie na vypracovanie novej projektovej dokumentácie by malo byť vyhlásené v najbližšom čase.Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) koncom mája informovali, že prostriedky na rekonštrukciu internátov budú vysokým školám prideľovať diferencovane. Dôvodom je pomalé a rozdielne čerpanie prostriedkov alokovaných na obnovu internátov v minulom roku. Z 20 miliónov eur, ktoré boli na tento účel vyčlenené, sa do 17. mája podarilo vyčerpať 60 percent.