Finančná gramotnosť a online hazard: Ako sú na tom mladí Slováci?

Pedagógovia a finanční experti: Zhodujú sa, že kľúčom je lepšia finančná edukácia v školách. NBS aj Slovenská banková asociácia (SBA) dlhodobo volajú po jej systematickom posilnení. Riešením by mohlo byť zaradenie finančného vzdelávania priamo do osnov. V súčasnosti je výučba roztrieštená. Ministerstvo školstva zatiaľ samostatný predmet odmieta pre preplnené osnovy, no priznáva potrebu lepšej prípravy učiteľov. Dôležitá je aj úloha rodiny. Deti, ktoré sa o peniazoch učia doma, sú finančne gramotnejšie.