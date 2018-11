Finančná gramotnosť by sa mala vyučovať na školách

Žiaľ, finančná gramotnosť u nás stále nie je na takej úrovni, ako by sa v krajine moderného sveta žiadalo. Každý však môže začať od seba a ktokoľvek sa chce vo finančnej gramotnosti zlepšiť, má k dispozícii spôsoby, ako to urobiť. Každopádne by sa finančná gramotnosť mala určite vyučovať na školách, k tomu je však ešte dlhá cesta.

Čo sa týka finančnej gramotnosti, tak veľmi dôležité je rozložiť si svoje finančné portfólio rovnomerne – čiže rozumne investovať, rozumne si sporiť a taktiež si rozumne požičiavať. Nie je nič zlé, ak si peniaze často a vo väčšom požičiavate, pokiaľ viete, že ich bez problémov splatíte. Občas dokonca prídu aj situácie, že potrebujete peniaze už zajtra ráno. Aj to sa však dá vyriešiť elegantne a bez horibilných úrokov. Áno, na trhu je naozaj veľa serióznych poskytovateľov pôžičiek, žiadne „lichvy.“

Správny čas na pôžičku

Dá sa povedať, že pôžičky sú v súčasnosti populárne a atraktívne. Je to tak aj preto, že úroky sú veľmi nízke. Nízke úroky nám „zariadila“ Európska centrálna banka, ktorá počas krízy vháňala do ekonomiky veľa „lacných“ peňazí. V obehu je teda viac peňazí, než ekonomické subjekty reálne potrebujú, a preto sú také lacné. Takže aj pôžičky sú výhodnejšie než pred desiatimi rokmi. Ak chcete pôžičku, tak teraz je ten správny čas.

Pôžičky hneď na účet

Občas sa ocitne človek v situácii, že potrebuje peniaze hneď a zaraz. Napríklad vás nečakane rozbolí zub a miesto štátnej pohotovosti si ho dáte vyliečiť u vášho súkromného zubára. Stojí to však povedzme dvesto eur. Vy však viete, že výplata príde až o týždeň a plus potrebujete rezervu na bežné výdavky. Preto si skrátka vezmete rýchlu pôžičku ihneď na účet a získate peniaze do pár minút. Samozrejme, úroky sú o niečo vyššie než pri klasickej pôžičke, avšak nejedná sa o nič horibilné či závratné. Vhodné je pozrieť si tzv. porovnávacie portály typu Hyperfinancie.sk, kde vidíte len seriózne rýchle pôžičky s rozumnými podmienkami.

Veriteľ verí vášmu rozumu

Preč sú časy, keď banky celé dni skúmali vaše majetkové pomery a to, či pôžičku dokážete splatiť. V súčasnosti existujú banky a veritelia, ktorí skrátka dôverujú vášmu intelektu a zdravému rozumu. Vy sami totiž najlepšie viete, akú pôžičku dokážete splatiť. Takáto pôžička sa nazýva pôžička bez dokladovania príjmu , čiže veriteľ sa nepozerá na to, koľko zarábate. A tým sa vraciame k spomínanej finančnej gramotnosti. Naozaj si vopred dobre zvážte, koľko a za akých podmienok si môžete požičať. Nechajte si poradiť na porovnávacích portáloch a až potom učiňte finálne rozhodnutie o pôžičke.