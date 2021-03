Finančná pomoc zo štátu nepokrýva všetky aspekty. Podnikatelia zhrnuli, čo im chýba

Neriešené dlhodobé problémy

Odškodňovací zákon schvaľujú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.3.2021 (Webnoviny.sk) - Malým a stredným podnikateľom chýbajú v rámci ekonomických opatrení na zmiernenie dopadov koronakrízy odpustenie sociálnych odvodov, zvýšenie príspevku na náhradu straty príjmov, ale aj zavedenie dotácie na ďalšie fixné náklady a zvýšenie výšky priamej dotácie na úhradu nájomného.Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovali Slovak Business Agency, Združenie podnikateľov Slovenska Slovenský živnostenský zväz. Spoločne pritom konštatujú, že vláda dlhodobo v prijímaných opatreniach nedostatočne zohľadňuje názory tých, pre ktorých sú určené.„Ďalšie navrhované opatrenia reflektujú na dlhodobé problémy podnikateľského prostredia na Slovensku, a tou sú najmä zníženie administratívnej záťaže a byrokratických úkonov. Tie sa žiaľ nespájajú len s procesom získavania podpory v čase koronakrízy, ale podnikatelia sa s nimi stretávajú častejšie ako je to potrebné,“ uviedol riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov SBA Marián Letovanec.Takmer polovica podnikateľov navrhuje zároveň zníženie dane z príjmu, čiastočné otvorenie prevádzok a zásadné zníženie sadzby DPH.Návrh odškodňovacieho zákona, na základe ktorého by mala byť podnikateľom preplatená účtovná strata za rok 2020 a ktorý by zároveň nahradil väčšinu aktuálnych podporných opatrení, vníma pozitívne 45 percent oslovených podnikateľov.„Tento návrh má viacero úskalí a negatív, no napriek tomu si myslím, že benefity prevažujú. Vyriešil by sa problém s fixnými nákladmi tým, ktorí majú vysoké odpisy, nedostali zľavu na nájomnom, a preto nemajú nárok na kompenzáciu, alebo pôsobia v sektoroch, pre ktoré nevznikli špeciálne schémy. Zároveň by mohlo ísť aj o relatívne administratívne nenáročné riešenie,“ uviedol prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík