Finančná správa eviduje za jún rekordné tržby, najvýraznejšie rástli v ubytovacích a stravovacích službách

Vyššie tržby v júni

Darilo sa aj čerpacím staniciam

8.7.2022 (Webnoviny.sk) - Finančná správa zaznamenala v júni v systéme e-kasa rekordné tržby aj počet zaevidovaných pokladničných dokladov. Najvýraznejšie rástli tržby v ubytovacích a stravovacích službách.Vyplýva to z najnovších štatistík finančnej správy zverejnených na OpenData portáli. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská V minulom mesiaci tržby medziročne vzrástli o 11,9 % na 2,92 miliardy eur. Podnikatelia zaevidovali 163,9 milióna pokladničných dokladov pri medziročnom náraste o 5,1 %.V porovnaní s májovými hodnotami sa ich medziročný rast spomalil o 4,8 percentuálneho bodu. Vyššie tržby v júni možno podľa finančnej správy do veľkej miery pripísať rastu cien.„Z vybraných sektorov sa po silnom máji naďalej darí ubytovacím a stravovacím službám, keď finančná správa eviduje celkový medziročný nárast tržieb za jún o 29,3 %. Vzhľadom na vysoké ceny pohonných látok sú rovnako vysoké aj tržby čerpacích staníc, a to s medziročným rastom o 30 %," uviedla hovorkyňa finančnej správy.Upozorňuje, že aj v letných mesiacoch finančná správa pokračuje v kontrolnej činnosti zameranej na evidenciu tržieb. Okrem bežne kontrolovaných prevádzok sa zameria aj na sezónne prevádzky a letné festivaly.