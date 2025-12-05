Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

05. decembra 2025

Finančná správa hlási štvornásobný nárast odhalení nelegálnej výroby cigariet oproti predošlým rokom


Za jedenásť mesiacov roku 2025 zaistila Finančná správa SR tovar a zariadenia určené na nelegálnu výrobu cigariet v hodnote viac ako 61,65 mil. eur, vrátane takmer ...



img_1652_copy 676x451 5.12.2025 (SITA.sk) - Za jedenásť mesiacov roku 2025 zaistila Finančná správa SR tovar a zariadenia určené na nelegálnu výrobu cigariet v hodnote viac ako 61,65 mil. eur, vrátane takmer 50 miliónov eur na spotrebnej dani. Ako v tejto súvislosti daniari zdôraznili, predstavuje to štvornásobok objemu v predošlých rokoch. Vedenie finančnej správy túto zmenu pripisuje personálnym a systémovým zmenám.


Kriminálny úrad finančnej správy v tomto roku odhalil deväť nelegálnych výrobní cigariet a zaistil tabak a tabakové výrobky za takmer 50 miliónov eur.

Prípady odhalené počas roku 2025 pritom podľa finančnej správy potvrdzujú, aj na základe získaných informácii na medzinárodnej úrovni, že na prevádzkovaní nelegálnych výrobní cigariet a ich krytí sa podieľajú bývalí príslušníci ozbrojených a bezpečnostných zložiek so znalosťou práce štátnych orgánov.

„Ukazujeme, že keď má štát vôľu, odborné kapacity a jasne nastavené procesy, dokážeme odhaľovať aj tie najsofistikovanejšie zločinecké štruktúry. Výsledky roku 2025 nie sú náhodné. Sú dôkazom, že boj proti daňovej kriminalite dnes prináša reálne a viditeľné výsledky,“ vyhlásil prezident finančnej správy Jozef Kiss. Doplnil, že finančná správa tak posilňuje svoju úlohu kľúčového aktéra v boji proti organizovanej daňovej kriminalite


Zdroj: SITA.sk - Finančná správa hlási štvornásobný nárast odhalení nelegálnej výroby cigariet oproti predošlým rokom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nelegálna výroba cigariet Nelegálne cigarety
Na Mikuláša to bude v Košiciach žiť, bohatý víkend zakončí tradičný Mikulášsky beh
Župani kritizujú výpadky podpory pre kultúru a žiadajú riešenia v územnom plánovaní aj sociálnych službách

