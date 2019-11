Finančná správa odmieta, že by niekto ovplyvňoval výkon jej kontrol

Na snímke motorové vozidlo Finančnej správy. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 18. novembra (TASR) - Finančná správa (FS) odmieta, že by mali externé subjekty vplyv na výkon jej kontrol.uviedla hovorkyňa FS Ivana Skokanová v reakcii na zverejnenú nahrávku Mariana K.Prezidentka FS Lenka Wittenbergerová požiadala v tomto prípade o preverenie. Finančná správa vylučuje, že by nejaký externý subjekt dokázal mať vplyv na výkon kontrol.dodala hovorkyňa.Marian K., ktorý je v súčasnosti okrem iného obžalovaný v prípade vraždy Jána Kuciaka, má v nahrávke podnikateľovi v IT Michalom Suchobovi hovoriť, že nechce platiť veľa, pretože má vraj všetko dohodnuté s expremiérom Robertom Ficom (Smer-SD). V pondelok ju zverejnil Denník N. Podnikateľ mal podľa nahrávky od neho žiadať peniaze, aby ho daniari nekontrolovali.Finančná správa deklarovala, že v prípade takmer tridsiatky firiem Mariana K. si plnila svoje povinnosti zodpovedne. "zdôraznila Skokanová.