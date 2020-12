Finančná správa rozšírila svoj chatbox, pomôže vám aj s preclievaním tovarov

Poradí aj pri colnom vyhlásení

Musíme sa pripraviť na preclievanie

15.12.2020 (Webnoviny.sk) - Finančná správa svoj automatizovaný chatbot s názvom Taxana rozšírila o colné záležitosti. Chatbox teraz dokáže pomôcť každému, kto potrebuje precliť tovar objednaný napríklad z e-shopu z tzv. tretích krajín.Chatbot finančnej správy vie klientov postupne previesť celým procesom preclievania a nevyhnutnými úkonmi s ním spojenými. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.Taxana je po novom schopná zodpovedať, či ide o obchodný alebo neobchodný tovar. Klienti finančnej správy tak ľahšie zistia, do akej hodnoty nemusia za tovar platiť clo či daň z pridanej hodnoty. Chatbox vie poradiť aj pri colnom vyhlásení alebo dokáže identifikovať, či je potrebné clo aj zaplatiť."Finančná správa aj týmto spôsobom myslí na svojich klientov. Uvedomuje si, že o niekoľko dní sa skončí prechodné obdobie po Brexite a Veľká Británia sa 1. januára 2021 stane tzv. treťou krajinou," uviedla Rybanská.Spojené kráľovstvo tak už nebude súčasťou vnútorného trhu a colnej únie. Podnikatelia aj občania sa musia pripraviť na preclievanie. Platí to pri obchodných transakciách, poštových zásielkach alebo bežnej turistike.Taxana je súčasťou finančnej správy už vyše dvoch rokov a je plnohodnotným komunikačným nástrojom. Chatbot slúži na zabezpečenie automatizovanej komunikácie medzi občanmi a finančnou správou, a to tak prostredníctvom portálu finančnej správy, ako aj na sociálnej sieti.