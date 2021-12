Finančná správa sa zamerala na dane z predaja nehnuteľností, kampaň priniesla štátnemu rozpočtu milióny eur

V upozorneniach budú pokračovať

5.12.2021 (Webnoviny.sk) - Minimálne náklady a 2,5-miliónový prínos pre štátny rozpočet priniesla preventívna akcia, počas ktorej finančná správa vo februári tohto roka zaslala takmer 13-tisíc daňovníkom listy, aby ich upozornila na povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a zaplatiť daň.V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská. Táto metóda sa podľa nej ukázala ako efektívna a finančná správa v nej plánuje pokračovať.Táto akcia podľa hovorkyne finančnej správy do štátneho rozpočtu priniesla dodatočných 2,, z čoho približne 1,8 milióna eur sa podarilo získať od daňovníkov, ktorí po doručení listu dodatočne podali daňové priznanie.Približne 700-tisíc eur finančná správa získala od potenciálnych daňovníkov, teda tých, ktorí vďaka listovej akcii už mali vedomie o tejto povinnosti a podali daňové priznanie za rok 2020."Finančná správa plánuje v zasielaní preventívnych upozornení pokračovať. Vzhľadom na časté nepriznávanie príjmov z predaja bytov a domov sa v blízkej budúcnosti zameria aj na ďalšie typy nehnuteľností, napríklad na pozemky," uviedla Rybanská.Cieľom listovej kampane bolo zvýšiť povedomie ľudí o dani z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Zákon totiž ukladá daňovníkovi povinnosť podať daňové priznanie, ak predá nehnuteľnosť do piatich rokov od jej nadobudnutia.Takýto príjem okrem dane z príjmov podlieha aj zdravotným odvodom. Finančná správa sa v listovej akcii zamerala na daňovníkov, ktorí predali napríklad rodinný dom, či byt v rokoch 2016 až 2020.V rokoch 2016 až 2019 sa uskutočnilo viac ako 15-tisíc takýchto predajov, avšak iba v tretine prípadov daňovníci podali daňové priznanie. Nepriznaním príjmu z predaja nehnuteľností pritom prichádzajú o finančné prostriedky najmä obce a mestá, doplácajú však na to aj poctiví daňovníci, ktorí tieto príjmy riadne priznajú.Finančná správa sa zameria aj na daňovníkov, ktorí na upozornenia nereagovali. Zostalo totiž približne 9 290 daňovníkov z celkového počtu 15 110, ktorí príjem vôbec nepriznali. Viac ako dve tretiny upozornení poslala finančná správa ex-post, z čoho navyše vyplýva dorubenie úrokov z dlžnej sumy.Vo väčšine prípadov je ročná sadzba na výpočet úroku z omeškania 15 percent. Vláda však v stredu schválila odpustenie úrokov daňovníkom, ktorí priznajú a zaplatia daň do konca februára 2022. Na úrokoch tak finančná správa odpustí približne 500-tisíc eur.