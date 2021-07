Finančná správa si posvieti na tržby v e-kase, zameria sa na ubytovacie služby či gastro

Cieľom nie je rozdávanie pokút

2.7.2021 (Webnoviny.sk) - V najbližšom období opäť vyrazia do terénu kontrolóri finančnej správy. Zamerajú sa na kontroly e-kasy a vydávania pokladničných dokladov.Sústredia sa najmä na prevádzky, ktoré poskytujú služby zákazníkom, akými sú napríklad ubytovacie a stravovacie služby. Kontrolám sa nevyhnú subjekty s podpriemernými tržbami. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská. „Podnikateľov o tejto aktivite informujeme vopred s cieľom, aby dbali na dodržiavanie zákona a vyhli sa možným sankciám," uviedla hovorkyňa. Cieľom kontrol podľa nej nie je rozdávať pokuty, ale podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností.Nepôjde pritom o jednorazovú „letnú“ akciu, kontroly bude finančná správa vykonávať pravidelne na mesačnej báze.Kontrolóri finančnej správy sa v najbližšom období zamerajú na evidenciu tržieb v systéme e-kasa najmä v krajských mestách. Kontrolovať budú aj prevádzky, ktoré mali v období od 1. apríla tohto roka do 26. júna tohto roka podpriemerné tržby alebo subjekty, ktoré sa už v minulosti dopustili porušenia zákona.Kontrolóri však navštívia aj kaderníctva, zmrzlinárne, jedálne a kozmetické salóny. Okrem toho preveria aj prenosné pokladnice umiestnené na trhoviskách, jarmokoch či festivaloch.Pred vykonaním štandardnej kontroly bude vo väčšine prípadov finančná správa vykonávať priamo na prevádzke online monitoring tržieb. Kontrolóri budú pozorovať prostredníctvom tabletov priamo v prevádzke alebo v blízkosti prevádzky, či tržby od zákazníkov prichádzajú do systému e-kasa.„Ak bude všetko v poriadku, podnikateľ si ani nevšimne, že bol kontrolovaný a klasická štandardná kontrola ani nemusí byť," povedala Rybanská.