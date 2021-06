Finančná správa sprístupnila nový portál, poslúži na preclievanie zásielok do 150 eur

Prepočíta aj hodnotu zásielky

Colné vyhlásenie na všetok tovar

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Finančná správa sprístupnila nový portál e-commerce. Slúžiť bude od 1. júla na preclievanie zásielok z krajín mimo Európskej únie s hodnotou tovaru do 150 eur. Klienti sa tak môžu oboznámiť s verejnou zónou nového portálu na preclievanie. Privátnu zónu, v ktorej budú klienti preclievať svoj tovar, finančná správa sprístupní do konca júna. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská. Klienti vo verejnej zóne nájdu základné informácie pre podanie colného vyhlásenia, postup podávania colného vyhlásenia, zatrieďovanie tovaru, prepočet hodnoty na eurá či linky na platnú legislatívu. „Pre jednoduchšiu orientáciu sú informácie rozdelené do viacerých okruhov, ktoré sa dajú jednotlivo rozkliknúť pre podrobnejšie informácie," uviedla hovorkyňa.Verejná zóna umožní klientom napríklad prepočítať hodnotu zásielky na euro ešte pred samotným podaním elektronického colného vyhlásenia. Vopred si tak budú môcť preveriť, či ich objednaný tovar budú môcť precliť zjednodušeným spôsobom prostredníctvom nového e-commerce portálu.Ak bude hodnota zásielky nad 150 eur, alebo budú tovary predmetom spotrebnej dane resp. zákazov a obmedzení (alkohol, tabak, zbrane), budú musieť podať rozsiahlejšie štandardné colné vyhlásenie prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka.Od 1. júla budú musieť kupujúci podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z tretích krajín. Pravidlá pre clo sa nemenia, clo klient zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Neplatí to však pre DPH, ktorú budú musieť klienti od júla zaplatiť v prípade všetkých zásielok. Na preclievanie zásielok s nízkou hodnotu, teda s hodnotou tovaru do 150 eur, bude slúžiť nový portál e-commerce.Nové pravidlá e-commerce sa budú týkať všetkých, právnických aj fyzických osôb, ktoré si objednávajú tovar z tretích krajín, napríklad z Veľkej Británie, Číny či zo Spojených štátov amerických. Platiť budú spoločne pre všetky krajiny Európskej únie. Ich cieľom je vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi/dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.