Piatok 16.1.2026
Meniny má Kristína
Denník - Správy
16. januára 2026
Finančná správa spúšťa otvorený pilot QR platieb, ktoré sú dostupné pre všetkých podnikateľov.
Finančná správa spustila otvorený pilotný projekt QR platieb, ktoré sú dostupné pre všetkých podnikateľov. Tí tak majú možnosť vybrať si z viacerých bezhotovostných riešení a v dostatočnom predstihu sa pripraviť na zákonnú povinnosť účinnú od 1. marca 2026.
Zákazníci budú môcť aj naďalej platiť hotovosťou, no pri nákupe nad 1 euro bude možné požiadať aj o bezhotovostnú úhradu.
Systém QR platieb si môžu otestovať všetky podnikateľské subjekty, ktoré používajú online registračné pokladnice. Firmy, ktoré chcú tento spôsob platby poskytovať, by si mali u dodávateľa pokladničného systému overiť, či ich registračná pokladnica túto možnosť podporuje, a zároveň si v banke aktivovať zasielanie notifikácií okamžitých platieb do systému NOP. K dnešnému dňu sú technicky pripravené poskytovať notifikačný účet banky Tatra banka a Slovenská sporiteľňa. Znamená to, že podnikatelia, ktorí majú účet v týchto bankách, môžu dostávať notifikácie o okamžitých platbách online v priebehu niekoľkých sekúnd. Finančná správa pri realizácií projektu oslovila všetky komerčné banky, plne pripravené sú zatiaľ dve.
„Naším cieľom je uľahčiť podnikateľom splnenie ich zákonnej povinnosti. QR platby vnímame ako jednu z dostupných ciest, nie ako jediné riešenie bezhotovostných platieb. Úlohou finančnej správy bolo pripraviť štátnu infraštruktúru a otvoriť ju trhu – otvorený pilot umožňuje bankám a dodávateľom systémov ponúkať podnikateľom rôzne funkčné alternatívy,“ vysvetlil Jozef Kiss, prezident finančnej správy a dodal, že využívanie systému QR platieb od finančnej správy je pre podnikateľov zo strany štátu bezplatné. Odštartovaniu otvoreného pilotného projektu QR platieb predchádzal menší uzavretý pilot, kde sa systém testoval v 12 podnikateľských subjektoch a v dvoch bankách. Počas tohto pilotného testu občania cez QR platby zrealizovali viac ako 1000 transakcií.
Prezident finančnej správy J. Kiss zároveň pripomenul, že nová legislatíva neruší možnosť zákazníkov platiť hotovosťou, ale rozširuje ich možnosti - ak kupujúci pri nákupe nad 1 euro požiada o bezhotovostnú platbu, podnikateľ má po novom povinnosť ponúknuť mu aspoň jednu formu takejto úhrady.
Čas na prípravu a výber bezhotovostnej platby
Podnikatelia si môžu zvoliť model bezhotovostnej platby, ktorý im najviac vyhovuje, a v praxi si overiť jeho funkčnosť ešte pred začiatkom platnosti novej povinnosti. Výber konkrétneho spôsobu je na podnikateľovi:
- klasický platobný terminál, ktorý umožňuje platby kartou, mobilom, hodinkami či prsteňom,
- mobilná aplikácia s vyžiadaním platby formou zobrazenia QR kódu v bankovej aplikácií,
- platba cez QR kód priamo integrovaná v systéme eKasa pomocou štátneho systému NOP alebo cez ľubovoľného komerčného poskytovateľa.
Finančná správa zároveň pripomína, že povinnosť ponúknuť bezhotovostnú platbu sa neuplatňuje v objektívnych prípadoch, akými sú výpadok internetového pripojenia alebo nedostupnosť poskytovateľa platobných služieb, ani u subjektov, ktoré majú výnimku z evidencie tržieb podľa zákona (napr. predaj cenín alebo predaj tovarov a služieb osobami s ťažkým zdravotným postihnutím).
Viac informácií nájdete na: www.info-qrplatby.sk.
