Finančná správa za predošlého vedenia nezákonne obstarávala zbrane a náboje, tvrdí šéf daniarov Kiss

17.10.2024 (SITA.sk) - Finančná správa SR za bývalého vedenia obstarávala zbrane , strelivo a príslušenstvo k výzbroji bez potrebných licencií. Tvrdí to súčasné vedenie daniarov s tým, že zbrane aj príslušenstvo k výzbroji boli v minulosti nakupované utajene, bez súťaže."Je nepochopiteľné, že moji predchodcovia nezabezpečili licencie, aby finančná správa v súlade so zákonom mohla nakupovať výzbroj. Ich nečinnosť znamená, že de iure z našich príslušníkov Kriminálneho úradu finančnej správy urobili odzbrojený a nie ozbrojený zbor," uviedol šéf finančnej správy Jozef Kiss . Ako ďalej uviedol, predchádzajúce vedenie daniarov napríklad v rozpore so zákonom nakúpilo pištole Glock , množstvo streliva a rôzne druhy príslušenstva."Obrátili sme sa na Ministerstvo hospodárstva SR , ktoré konštatovalo, že na všetky už zakúpené položky musí mať finančná správa so zákona licenciu, pričom nimi nedisponuje ani v jedinom prípade," vyhlásil Kiss.V nelegálnom vyzbrojovaní asistovalo finančnej správe podľa Kissa aj Ministerstvo vnútra SR , ktoré za úradníckej vlády poskytlo finančnej správe 40-tisíc nábojov Luger. Odovzdané boli podľa neho napriek tomu, že finančná správa na to nemala zákonné oprávnenie.Šéf daniarov doplnil, že momentálne finančná správa už podnikla opatrenia a potrebné licencie na nákup výrobkov obranného priemyslu získala. V súvislosti s nelegálnymi nákupmi zbraní sa tiež obráti na orgány činné v trestnom konaní.