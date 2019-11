Finančná správa začne intenzívne kontrolovať používanie eKasy

Ilustračné foto. Foto: TASR/Renáta Minová Foto: TASR/Renáta Minová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. novembra (TASR) – Finančná správa (FS) SR spustí o začiatku januára intenzívne kontroly na používanie elektronických registračných pokladníc online pripojených na systém eKasa. Podnikateľom, ktorí evidujú hotovostné tržby a nepripoja sa do systému do konca roka, hrozia vysoké pokuty. V súčasnosti Finančná správa eviduje v systéme viac ako 153.000 pokladníc, ktoré už vydávajú doklady, čo je približne 70 % z ich celkového odhadovaného počtu. Informovala o tom vo štvrtok na stretnutí s novinármi FS.povedal generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík FS Ladislav Hanniker. Finančná správa s pomocou nového systému dokáže identifikovať podnikateľov, ktorí pokladničné doklady eKasa zatiaľ nevydávajú, napriek tomu, že v minulosti hotovostné tržby evidovali.dodal Hanniker.Podnikatelia, ktorí zatiaľ novú elektronickú registračnú pokladnicu nemajú, si môžu vybrať z 45 certifikovaných dodávateľov. Podľa Hannikera nemá FS žiadne informácie o tom, že by niektorý z dodávateľov do konca roka nestihol dodať doteraz objednané pokladnice.Podľa jednotlivých krajov je najvyšší podiel zapojených pokladníc k ich celkovému počtu v Trenčianskom samosprávnom kraji, kde je do eKasy pripojených 69 % pokladníc a najmenší podiel vykazuje Bratislavský kraj so 66 % pripojených pokladníc. Podľa odvetví sú nové pokladnice najmenej využívané v pohostinských službách, kde sa počet nepripojených pokladníc blíži ešte k takmer desiatim percentám z ich celkového počtu, nasleduje maloobchod, kadernícke a kozmetické služby a viac ako štyri percentá z celkového počtu nepripojených pokladníc eviduje FS aj v reštauráciách a mobilnom predaji jedál.Podľa Hannikera je systém eKasa plne funkčný a nie je dôvod na jeho zásadnejšie zmeny. Pripustil, že v budúcom roku bude FS uvažovať o rozšírení niektorých funkcií eKasy, ktoré by pomohli podnikateľom. Novinkou by mohla byť aj takzvaná komerčná pokladnica, ktorá by nemusela mať chránené dátové úložisko, no v offline režime by podnikateľ nemohol prijímať tržby a prevádzku by musel zatvoriť. Podnikatelia by touto pokladnicou mohli v prípade záujmu nahradiť virtuálne registračné pokladnice. Tých v súčasnosti FS eviduje okolo 70.000. O zavedení komerčnej pokladnice však zatiaľ nebolo rozhodnuté.