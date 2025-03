Finančná zbierka „Munícia pre Ukrajinu“ prekročila vysokú hranicu päť miliónov eur

Zbierka kampane My sme Európa

8.3.2025 (SITA.sk) - Zbierka „Munícia pre Ukrajinu“ prekročila hranicu päť miliónov eur. Podľa mimovládneho občianskeho združenia Mier Ukrajine sa darcovia ukázali ako vlastenci, ktorí chápu, že obrana Ukrajiny, Slovenska a Európy sú spojené nádoby. Združenie dodalo, že organizátorom a podporovateľom zbierky sa podarilo vyzbierať ďalších 600-tisíc eur na nákup tretieho balíka nábojov pre ukrajinskú armádu.„Popri organizácii pravidelných protestov Slovensko je Európa sme sa rozhodli zmobilizovať verejnosť a dať jej šancu preniesť svoje rozčarovanie nad aktuálnou politickou situáciou aj do praktických krokov a podporiť tak ukrajinskú armádu v obrane pred agresorom,“ povedal Marián Kulich , ktorý bol súčasťou tlačovej konferencie v hlavnom meste Kyjev, kde občianske združenie Mier Ukrajine 14. januára 2025 ohlásilo reštart zbierky kampaňou My sme Európa, posielame ďalej. Dodal, že v januári 2025 bolo na účte zbierky 4,7 milióna eur.Za necelé dva mesiace sa organizátorom z Mier Ukrajine a projektu Dárek pro Putina s pomocou partnerov, podporovateľov, influencerov a mediálnych partnerov podarilo vyzbierať chýbajúcich 300-tisíc eur a dosiahnuť sumu päť miliónov eur potrebnú na ďalší nákup munície.„Zbierka s ambasádorom Ottom Šimkom zaznamenala obrovský ohlas. Za pár dní sme vlani vyzbierali vyše 4 milióny eur,“ priblížil Kulich. Lucia Štasselová z Mier Ukrajine dodala, že úspech zbierky ukazuje, že väčšina Slovákov nechce patriť do Ruska ani žiť v autokracii. Do zbierky prispievajú aj Česi a ľudia z celého sveta. Za nákup munície je zodpovedný partner zbierky Dárek pro Putina.„Začali sme sondovať aký typ munície Ukrajinci v tejto chvíli najviac potrebujú. O tom aký typ nábojov a v akom počte kusov za 600-tisíc eur nakúpime, budeme čoskoro informovať,“ uzavrel Martin Ondráček z Dárku pro Putina Občianska zbierka Munícia pre Ukrajinu, Keď nie vláda, posielame my odštartovala v apríli 2024. Jej hlavným ambasádorom sa stal vtedy 99-ročný partizán Otto Šimko, ktorý bojoval v SNP. Zbierka bola odpoveďou na to, že sa vláda Roberta Fica odmietla pridať k českej muničnej iniciatíve a nezištne tak vojensky podporovať Ukrajinu.