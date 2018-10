Finančník P. Tkáč chce pomôcť Devínu, aby sa dostal z nútenej správy

Patrik Tkáč. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 2. októbra (TASR) – Finančník Patrik Tkáč chce pomôcť bratislavskej mestskej časti Devín dostať sa z nútenej správy, v ktorej je od roku 2005. Devínska samospráva už s finančníkom o tejto možnosti rokovala. Obe strany to potvrdili TASR s tým, že rokovania nie sú ukončené a na stole ešte nie je finálny návrh dohody.Celkový záväzok Devína voči veriteľom bol ku koncu roka 2016 vo výške 10,6 milióna eur. Rokovaniami s veriteľmi počas minulého roka však dosiahla samospráva prísľub, že pri splatení 6,75 milióna eur by boli všetky jej záväzky vynulované a nútená správa by mohla byť ukončená. Devín však toľko peňazí nemá, preto sa musí spoliehať na pomoc niekoho iného.Tkáč, ktorý žije v Devíne, tvrdí, že jeho možnosti pomôcť komunite sú o niečo väčšie a tak ich chce v prospech mestskej časti aj využiť.povedal Tkáč pre TASR. Z prvých rokovaní so zástupcami samosprávy vyplynula podľa neho predbežná dohoda, ako ďalej postupovať. Či tento návrh bude úspešný, závisí od viacerých faktorov.podotkol finančník.Starostka Devína Ľubica Kolková, ktorá chce svoj post obhájiť aj v novembrových komunálnych voľbách, pre TASR uviedla, že mestskej časti by pomohlo, ak by Tkáč zaplatil dlhy samosprávy vo výške zhruba päť miliónov eur. Hoci by Devínu viaceré staré dlhy zanikli, vznikol by mu nový dlh voči finančníkovi.deklaruje starostka. Mestská časť podľa nej veľa možností, ako sa zbaviť nútenej správy nemá.Devín žiadal o pomoc tento rok aj hlavné mesto, na ktoré v roku 2014 prešiel legislatívnou zmenou výkon nútenej správy z ministerstva financií. Magistrát však uviedol, že riešenie tejto otázky je veľmi komplikované, či už po stránke finančnej legislatívy, ako aj v rovine dohody na úrovni mesta. O tom, že mestská časť rokuje s Tkáčom, mesto nevedelo.uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.Zadlžovanie Devína sa začalo v roku 1996, keď sa vytvorila skupina, ktorá chcela pod hlavičkou mestskej časti vyvíjať realitnú a developerskú činnosť.