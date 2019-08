Finančníka Epsteina našli mŕtveho vo väzenskej cele

Na archívnej snímke je americký miliardár Jeffrey Epstein. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 10. augusta (TASR) - Amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, ktorý je obvinený z pohlavného zneužívania maloletých, našli mŕtveho vo väzenskej cele v New Yorku. Informovala o tom v sobotu televízia NBC News.Šesťdesiašesťročného Epsteina našli obeseného o 07.30 h miestneho času (13.30 h SELČ) vo väzení na Manhattane, kde bol vo vyšetrovacej väzbe, uviedla NBC s odvolaním sa na informovaní zdroje.Už 24. júla americké médiá informovali, že Epstein sa možno pokúsil o samovraždu. Našli ho totiž v jeho cele so zraneniami na krku, pričom bol len čiastočne pri vedomí.Finančníka zatkli 6. júla v Teterbore v štáte New Jersey po tom, ako sa vrátil súkromným lietadlom z Paríža.Epstein bol obvinený zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Najmladšie obete mali v tom čase len 14 rokov.Podľa prokuratúry Epstein v rokoch 2002-2005 platil maloletým dievčatám za masáže a následne ich vo svojich domoch na Floride a v New Yorku pohlavne zneužíval.Epstein všetky obvinenia popieral a žiadal o prepustenie na kauciu, čo mu bolo zamietnuté. V prípade uznania viny mu hrozilo 45 rokov väzenia.Tento známy finančník mal väzby na vysoko postavených predstaviteľov Spojených štátov vrátane súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa a bývalého prezidenta Billa Clintona.Ešte v roku 2008 uzavrel prokurátor s Epsteinom kontroverznú dohodu o vine a treste. Finančník sa vtedy priznal, že pre svojich klientov zabezpečoval neplnoleté prostitútky, za čo strávil rok vo floridskom väzení.