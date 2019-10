Finančný výbor odobril rozšírenie rekreačných poukazov na všetky firmy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. októbra (TASR) – Povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu, teda rekreačný poukaz, sa má rozšíriť na všetkých zamestnávateľov. Nárok na tento príspevok tak má mať každý zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Nemal by sa pritom brať ohľad na počet zamestnancov. Novelu Zákonníka práce z dielne poslancov SNS vo štvrtok odobril parlamentný finančný výbor.S účinnosťou od 1. januára 2019 bol zavedený inštitút príspevku na rekreáciu zamestnancov. Príspevok je vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok majú v súčasnosti len firmy s viac ako 49 zamestnancami. Pre zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej je možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná. Túto podmienku chcú národniari zmeniť.Poslanci uvádzajú, že zaznamenali záujem o využitie príspevku na rekreáciu aj u tých zamestnancov, ktorým ho ich zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť, a vnímajú vzniknutú nerovnosť medzi jednotlivými zamestnancami na základe počtu zamestnancov vo firme. Podmienka odpracovaných rokov u zamestnávateľa by mala zostať zachovaná.Účinnosť návrhu zákona navrhujú poslanci od 1. januára 2021. Dôvodom sú finančné dosahy tohto rozšírenia a poskytnutie dostatočnej časovej prípravy zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov.Poslanec OĽaNO Eduard Heger sa na výbore zaujímal, či majú poslanci SNS vyčíslený vplyv tejto zmeny na malých podnikateľov.podotkol Heger s tým, že sa prijíma nejaké opatrenie bez toho, aby bol vyčíslený dosah. Podľa neho mali byť poukazy zavedené na dobrovoľnej báze.Podobný názor má aj poslanec SaS Marián Viskupič.upozornil na praktiky v praxi Viskupič.Poslanec SNS Radovan Baláž však oponoval, že sa nedá vyčísliť vplyv, pretože tento príspevok je na požiadanie zamestnanca.podotkol Baláž. Tiež upozornil na to, že firmy mali dostatok času, aby sa na toto opatrenie pripravili.uviedol v súvislosti s kritikou opozície, že opatrenie prinesie ďalšiu byrokraciu pre firmy.Predseda výboru Róbert Puci (Smer-SD) je presvedčený o tom, že pri tomto opatrení nepovie ani jeden zamestnanec, že je zlé.dodal Puci.