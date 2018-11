Finančný výbor prerokoval sériu noviel z dielne ministerstva financií

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. novembra (TASR) - Finančný výbor v parlamente prerokoval sériu noviel zákonov z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Poslanci diskutovali najmä o zavedení nového systému e-Kasa či o zmenách v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). Výbor schválil aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré však majú zákony upraviť len po technickej stránke.Návrhom zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa má do praxe zaviesť takzvaný systém e-Kasa. Všetci používatelia registračných pokladníc majú byť napojení na portál finančnej správy. Cieľom rezortu je zefektívnenie kontrol finančnej správy, a tým aj účinnejší boj proti daňovým únikom. Výbor schválil pozmeňujúci návrh poslankyne Irén Sárközy (Most-Híd), ktorým sa má posunúť účinnosť niektorých ustanovení zákona. Zdôvodnila to tým, že má byť zabezpečený plynulý prechod pokladníc na systém e-Kasa.Opoziční poslanci majú obavy, že sa nový systém bude dať obchádzať, najmä v offline režime, teda, keď podnikatelia nebudú mať registračnú pokladnicu napojenú na internet.podotkol Eduard Heger (OĽaNO).Štát sa však spolieha na chránené dátové úložisko.argumentovala štátna tajomníčka MF SR Dana Meager.Poslanci prerokovali aj novelu zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorou sa má zaviesť označovanie pohonných látok osobitnou identifikačnou látkou, tzv. nanomarkermi, čím sa má posilniť boj proti ich falšovaniu.Výbor rokoval aj o reforme finančnej správy. Nový zákon má upraviť odmeňovanie pracovníkov, jej kompetencie ako aj fungovanie. Po novom sa od budúceho roka zjednotí fungovanie orgánov finančnej správy do jedného zákona, keďže doteraz finančné riaditeľstvo, Kriminálny úrad finančnej správy a daňové a colné úrady fungovali podľa troch kompetenčných zákonov.K novele zákona o dani z pridanej hodnoty predložil poslanec Radovan Baláž (SNS) pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje najmä legislatívno-technické zmeny. Cieľom novely je zníženie sumy potrebnej na získanie vratky DPH, zjednodušiť sa má aj proces vrátenia dane turistom.