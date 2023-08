Financovanie kampane v rozpore so zákonom? Problém má strana Spoločne občania Slovenska a nie je jediná

Nedá sa vysledovať pôvod peňazí

24.8.2023 (SITA.sk) - Politická strana Spoločne občania Slovenska uchádzajúca sa o priazeň voličov v septembrových parlamentných voľbách používa až 79 percent financií na doterajšiu kampaň v rozpore so zákonom. Strana vznikla premenovaním niekdajšej krajne ľavicovej strany Vzdor a svoju kampaň financuje prevažne z vkladov v hotovosti.Ako ďalej informovala nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS), kandidáti strany už na transparentný účet vložili viac ako 17-tisíc eur z celkových 21,5-tisíc eur napriek tomu, že hotovostné vklady sú zakázané. Zároveň je jeden vklad anonymný.„Zákon striktne hovorí, že na účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Pri vkladoch v hotovosti totiž nie je možné vysledovať pôvod týchto financií. Strana by tak mala dary do 60 dní vrátiť, inak jej podľa zákona hrozí pokuta od 10-tisíc eur vyššie," tvrdí organizácia, ktorá sa pokúšala spojiť aj s kompetentnými osobami pôsobiacimi v strane, avšak telefonický kontakt na webe je nefunkčný.Subjekt taktiež nemá zverejnený ani kontakt na jeho predsedu Tibora Hanuliaka. „Ten vo voľbách ani nekandiduje, v minulosti patril k predstaviteľom hnutia Republika či Slovenskej národnej strany," tvrdí TIS.Organizácii sa však podarilo spojiť so starostom Nezbudskej Lúčky (okres Žilina) Vladislavom Lodererom, ktorý na kandidátke figuruje pod číslom desať a ako jeden z piatich kandidátov strany vkladal na jej účet hotovosť.Starosta tvrdí, že vzal z domu tisíc eur, ktoré vložil v hotovosti, pretože bankám neverí. Zároveň však tvrdí, že o znení zákona v strane nevedeli.Po odovzdaní kandidátnych listín na ministerstve vnútra v strane prišlo k roztržke a späťvzatie kandidatúry ohlásilo 15 jej členov, vrátane líderky Zuzany Kondrlíkovej Plhákovej, ktorá bola v minulosti poslankyňou za SDKÚ.„Loderer hovorí, že spor sa udial pre program, napr. pre nesúhlas odídencov s nápadom povýšiť nezaplatenú faktúru na trestný čin," tvrdí TIS.Spoločne občania Slovensko však nie je jediná, na ktorej transparentnom účte figuruje hotovostný vklad. Takýto vklad v hodnote 250 eur „svieti“ aj na účte hnutia Progresívne Slovensko a podľa TIS už nepovolené vklady darcom vracala Komunistická strana Slovenska či Pirátska strana – Slovensko.