Fíni a Švédi postúpili na ZOH do štvrťfinále, slovenskí hokejisti zabojujú o postup v utorok

Slováci zabojujú o postup do štvrťfinále

Fíni zdolali Švédov

13.2.2022 - Fínski reprezentanti sa stali víťazmi C-skupiny v hokejovom turnaji mužov na zimných olympijských hrách v Pekingu. V priamom súboji o prvenstvo v skupine Fíni zdolali Švédov 4:3 po predlžení, oba tímy si však vybojovali priamy postup do štvrťfinále. Švédi to zvládli ako najlepšie mužstvo z druhého miesta.Tretiu priečku v C-skupine si vybojovali Slováci po triumfe nad Lotyšmi (5:2). Znamená to, že zverenci Craiga Ramsayho si v utorok (15. februára) zahrajú v zápase play-off o postup do štvrťfinále.Súpera zatiaľ nepoznajú. Definitívne sa o ňom rozhodne po skončení dvoch záverečných duelov skupinovej fázy Čína - Kanada a USA - Nemecko so začiatkom o 14.10 h SEČ.



Ešte v piatej minúte tretej tretiny Švédi viedli nad Fínmi 3:0. Zdalo sa, že mieria za víťazstvom v zápase aj v skupine. Lenže potom Fíni za necelých dvanásť minút strelili tri góly a poslali zápas do predĺženia.



Pri vyrovnávajúcom zásahu Iira Pakarinena v čase 57:11 min rozhodcovia chvíľu váhali, či ho uznať, ale nakoniec ukázali na stredový kruh.



Na začiatku tretej minúte predĺženia Harri Pesonen rozhodol o triumfe Suomi nad Tre Kronor. "Som nahnevaný a sklamaný. V prvých dvoch tretinách sme hrali neskutočne dobre a všetko sme kontrolovali. Potom však prišla tretia tretina a všetko bolo zrazu inak. Teraz musíme tento zápas rýchlo zahodiť do koša a znova sa nabudiť do ďalších bojov," cituje švédskeho brankára Magnusa Hellberga denník Expressen na svojom webe.





