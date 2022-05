Fíni sa tešia druhému zlatu v sezóne. Podľa trénera Jalonena si hráči svoj triumf uvedomia najskôr v lete

Dvojitý triumf

V zápase bodoval Granlund

Kanaďanom nevyšla hra v predĺžení

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Fínska to dokázali. Na deviaty pokus sa na domácom svetovom šampionáte dočkali premiérovej medaily a hneď so zlatým odleskom.V nedeľňajšom finále v Tampere zvíťazili nad Kanaďanmi 4:3 po predĺžení a získali štvrtý titul majstrov sveta v histórii. Zároveň napodobnili husársky kúsok Švédov spred 16 rokov. Tí boli dosiaľ jediní, ktorí v jednom roku triumfovali na zimných olympijských hrách i majstrovstvách sveta."Je to neuveriteľné," tešil sa tréner Suomi Jukka Jalonen. "Nedokážem pochopiť, čo sa nám podarilo. Možno v lete zistíme, čo sa skutočne stalo. V priebehu troch mesiacov sme dvakrát získali zlaté medaily, čo je neskutočné," dodal 59-ročný kouč Jukka Jalonen podľa oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).Hrdinom Fínov vo finále bol útočník Sakari Manninen , ktorý v 67. min skóroval v presilovke. Bodovo však domáce mužstvo potiahol Mikael Granlund . Hráč Nashvillu Predators v kanadsko-americkej NHL dvakrát skóroval a asistoval pri víťaznom zásahu.Zopakoval si tak "zlatú radosť" z MS 2011 na Slovensku, no kým vtedy bol vekom ešte len tínedžer, teraz patril vo fínskom tíme k skúseným harcovníkom."Záver zápasu bol šialený. Kanaďania v tretej tretine vyrovnali, ale nakoniec sme opäť našli cestu. Je to skvelé,“ poznamenal 30-ročný Granlund.Kanaďanom takmer vyšiel ďalší "comeback" proti severskému protivníkovi. Vo štvrťfinále so Švédmi prehrávali už 0:3, no dokázali zápas otočiť. V nedeľňajšom finále na konci 58. min zaostávali o dva góly, ale vynútili si predĺženie. V ňom však napokon nemali dostatok šťastia."Nikdy sa nevzdávame. Tlačili sme Fínov až do konca. V predĺžení sme mali smolu, že na našej strane prišlo ďalšie vylúčenie a domáci to využili. Hrali však výborný hokej a gratulujem im," poznamenal útočník Cole Sillinger.Fínom v súboji proti Kanaďanom vyšla odveta za vlaňajšiu finálovú prehru, na šampionáte v Rige v súboji o zlato podľahli Kanaďanom 2:3 po predĺžení.Vo finále MS už tretíkrát bez prerušenia nastúpili uvedené dve reprezentácie, predtým na Slovensku v roku 2019 Fíni zdolali Kanaďanov 3:1.