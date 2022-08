Fínska premiérka Sanna Marin podstúpila drogový test, reagovala tak na rozruch okolo videí z párty

Drogy nikdy nebrala

Voľný a pracovný čas

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Fínska premiérka Sanna Marin v piatok oznámila, že absolvovala drogový test. Stalo sa tak po tom, čo sa ocitla pod paľbou kritiky pre uniknuté videá, na ktorých tancuje a zabáva sa na párty s fínskymi celebritami, a niektorí politici ju vyzvali na test na narkotiká.Tridsaťšesťročná politička povedala, že test podstúpila v piatok, aby rozptýlila obavy, a výsledky by mali byť známe na budúci týždeň.Zároveň zopakovala, že ona nikdy drogy nebrala a neurobila nič nezákonné. Tiež povedala, že má právo na prezumpciu neviny, informuje spravodajský portál BBC.Novinári spochybnili, či by Marin, ktorá je premiérkou od decembra 2019, bola v prípade potreby schopná urobiť rýchle vládne rozhodnutia.„Nespomínam si ani na jediný raz, že by si náhla situácia uprostred noci vyžiadala odchod do vládneho paláca,“ povedala politička.„Myslím si, že moja schopnosť pracovať bola naozaj dobrá. V dňoch, keď som bola na párty, neboli žiadne známe stretnutia,“ dodala.Premiérka uznala, že ju síce neprestajne nakrúcajú, ale je rozrušená z toho, že sa video dostalo na verejnosť. „Verím, že ľudia chápu, že voľný čas a pracovný čas sa dajú oddeliť,“ poznamenala.