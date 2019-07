Fínske predsedníctvo v Rade EÚ bude zelené

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. júla (TASR) - Kompenzácia emisií namiesto darčekov, ale ajlogo sú príklady noviniek, ktoré chce priniesť fínske predsedníctvo v Rade EÚ. Fínsky veľvyslanec na Slovensku Jukka Pesola o nich v pondelok hovoril v priestoroch Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku. Oznámil tiež, že Fínsko počas svojho predsedníctva v Bratislave zorganizuje dva semináre. Prvý sa bude týkať fínskeho modelu vzdelávania, o téme druhého sa rozhodne neskôr.Kompenzácie emisií uhlíka spôsobených leteckou dopravou na stretnutia Rady EÚ v Helsinkách a Bruseli budú podľa veľvyslanca Fínov stáť asi pol milióna eur.vysvetlil Pesola, podľa ktorého chce Fínsko dokázať, že predsedníctvo sa dá spraviť aj udržateľne a s nižšou uhlíkovou stopou.Fínsko chce tiež podporiť koncept obehového hospodárstva. Na odľahčenie veľvyslanec uviedol príklad s logom súčasného fínskeho predsedníctva, ktoré je v podstate recyklované. Fínsko ho použilo už pri predsedníctve v roku 2006 a tento rok ho iba mierne upravilo.V oblasti životného prostredia má Fínsko aj ďalšie ciele, napríklad posilniť pozíciu EÚ ako globálneho lídra v boji proti klimatickej zmene. V znižovaní emisií chce ísť Fínsko príkladom, uhlíkovú neutralitu preto plánuje dosiahnuť už v roku 2035. Pre EÚ ako celok podporuje termín 2050. Jedným z konkrétnych krokov, ako to dosiahnuť, je podľa Fínska do konca roku 2019 v rámci Rady EÚ identifikovať kľúčové zložky dlhodobej klimatickej stratégie.Konkrétnymi krokmi chce fínske predsedníctvo riešiť aj vyjednávania o viacročnom finančnom rámci, ktoré EÚ čakajú.opísal veľvyslanec. K dohode by podľa neho EÚ mohla dospieť do konca roka.Fínsko sa oficiálne ujalo polročného rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ 1. júla. Prevzalo ho od Rumunska. Heslom súčasného predsedníctva je. Pre Fínsko ide už o tretie predsedníctvo v Rade EÚ od roku 1995, keď táto severská krajina vstúpila do EÚ.