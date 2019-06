Fínsko chce na čele EÚ bojovať za uhlíkovú neutralitu a právny štát

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 27. júna (TASR) – Fínsko od 1. júla preberá rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ pod heslom. Uviedol to vo štvrtok fínsky premiér Antti Rinne na stretnutí so zástupcami európskych médií v Helsinkách.Premiér zdôraznil, že v poradí tretie predsedníctvo jeho krajiny začína v dobe, keď má Úniu opustiť Spojené kráľovstvo. Lídri EÚ sa budú okrem toho budú musieť dohodnúť na novom obsadení vysokých pozícií v štruktúrach EÚ a na budúcom sedemročnom rozpočte na roky 2021-2027.Jednou z hlavných priorít fínskeho predsedníctva bude podľa premiéra boj proti klimatickým zmenám. Helsinki sa preto budú usilovať o to, aby všetky členské krajiny súhlasili s cieľom dosiahnutia tzv. uhlíkovej neutrality do roku 2050.Z ďalších priorít, ktoré chce Fínskopresadzovať, Rinne pripomenul dodržiavanie princípov právneho štátu. V reakcii na novinársku otázku vyjadril pochopenie pre snahy niektorých krajín, aby bolo čerpanie prostriedkov z eurofondov podmienené dodržiavaním pravidiel právneho štátu. Občania Fínska, ktoré je čistým prispievateľom do rozpočtu EÚ, sa môžu oprávnene pýtať, prečo majú prostredníctvom eurofondov pomáhať tým krajinám, ktoré nedodržiavajú spoločnú európsku legislatívu.Rinne ďalej poprel, že by na nadchádzajúcom krízovom summite EÚ (30.6) zameranom na prerozdelenie top pozícií v inštitúciách EÚ podporoval kandidáta Európskej ľudovej strany (EPP) Alexandra Stubba, pôvodom z Fínska, na funkciu predsedu Európskej komisie. Túto pozíciu si s ohľadom na výsledky eurovolieb nárokuje EPP a Stubb je v hre potom, ako hlavy vlád a štátov EÚ nepodporili Manfreda Webera na tento post. Rinne zdôraznil, že jeho vláda už navrhla nominanta do exekutívy EÚ, keď budúcou fínskou eurokomisárkou bude bývalá ministerka financií Jutta Urpilainenová, a na tomto postoji nechce nič meniť. Už aj preto, že Fínsko má v hre dvochna obsadenie postu šéfa Európskej centrálnej banky (ECB).Problémy spojené s nominačným procesom pred novinármi spomenula aj fínska ministerka pre európske záležitosti Tytti Tuppurainenová, ktorá zažartovala, že nezhody na úrovni premiérov a prezidentov by sa mali riešiť na spôsob fínskej sauny:. Podľa jej slov úloha Fínska ne čele EÚ by mala mať podobu dirigenta, ktorý síce "netvorí hudbu", ale bez jeho pričinenia(spravodajca TASR Jaromír Novak)