Fínsko poskytne Ukrajine ďalší balík vojenskej pomoci v hodnote viac ako 90 miliónov eur

25.8.2023 (SITA.sk) - Fínsko ohlásilo už osemnásty balík vojenskej pomoci Ukrajine, a to v hodnote 94 miliónov eur. Informuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na oznámenie na internetovej stránke fínskeho ministerstva obrany.V záujme zaručenia, že pomoc bude bezpečne dopravená do svojej destinácie, konkrétne podrobnosti o obsahu balíka nie sú zverejnené, uviedol fínsky rezort obrany.„Podpora Ukrajiny zo strany Fínska a našich spojencov zostáva neochvejná,“ povedal o najnovšej pomoci fínsky minister obrany Antti Häkkänen. „Hlavným problémom z hľadiska budúcej bezpečnosti v Európe a Fínsku je schopnosť zastaviť ruskú agresiu proti Ukrajine,“ uviedol minister.Fínska vláda zároveň poukázala na to, že celková pomoc Helsínk Kyjevu dosiahla sumu 1,8 miliardy eur, vrátane vojenskej pomoci v hodnote 1,3 miliardy eur.